Google Pay ist jetzt Google Wallet: Großes Update bringt die neue App – einige neue Features sind auf dem Weg

Der lang angekündigte Wandel von Google Pay zu Google Wallet beginnt auszurollen: Seit gestern Abend erhalten immer mehr Nutzer das Update für die klassische Android-App, das dieser ein neues Icon, einen neuen Namen und natürlich auch eine neue Oberfläche und Struktur verpasst. Der Funktionsumfang bleibt vorerst sehr ähnlich, aber das soll sich in hoffentlich naher Zukunft ändern.



Wer seine Einkäufe im stationären Handel mit Google Pay bezahlt, muss sich ab heute umgewöhnen: Der vor einiger Zeit angekündigte Übergang zur neuen App Google Wallet wird ausgerollt und dürfte in diesen Tagen dafür sorgen, dass viele Nutzer das entsprechende App-Symbol auf ihrem Homescreen suchen. Haben sie es dann gefunden, begrüßt eine neu gestaltete App, die den Fokus auf die Verwaltung von Karten aller Art legt.

Mit Google Wallet sollen sich Kundenkarten, Tickets, Reservierungen und viele andere Dinge ablegen und leicht wieder abrufen lassen. Die Bezahlfunktion von Google Pay bleibt natürlich erhalten, ist aber nur noch ein Teil der größeren App. Das Update ist lediglich eine Umstrukturierung der Oberfläche inklusive neuem App-Gewand, der Funktionsumfang beim Bezahlen bleibt aber der Gleiche. Viele der neuen Wallet-Funktionen wird es zuerst nur in den USA und noch nicht in Deutschland geben.

Wir haben euch das neue Google Wallet bereits ausführlich vorgestellt, sodass ihr im Folgenden noch einmal alle wichtigen Informationen findet, falls ihr es bisher verpasst haben solltet. Habt ihr das Update noch nicht erhalten, wird es im Laufe der nächsten Tage über den Play Store ausgerollt. Es ist anzunehmen, dass Google für dieses Update eine etwas längere Phase einplant, um eventuelle Probleme zu vermeiden.









Google Wallet setzt sich das Ziel, alle möglichen Objekte in der Geldbörse zu digitalisieren, sodass man in Zukunft nur noch das Smartphone benötigt. Das reicht von den Bezahlmöglichkeiten über Autoschlüssel bis hin zum Ausweis oder dem Impfzertifikat. Die folgenden Dinge hat Google bereits angekündigt und weitere in Aussicht gestellt. Man will Möglichkeiten schaffen, dass die Nutzer auch Dinge speichern können, die offiziell nicht von Wallet unterstützt werden. Details hat man dazu aber nicht genannt.

Das lässt sich in Google Wallet speichern

Kreditkarten

Boardingpässe / Fahrscheine

Kundenkarten

Event-Tickets

Autoschlüssel

Studentenausweise

Impfzertifikat

Führerscheint (später in diesem Jahr)

Hotelschlüssel (coming soon)

Büro-Badges (coming soon)

Das ist doch schon eine ganze Menge. Auch Kreditkarten werden mit Wallet verwaltet, aber die Nutzung zum Bezahlen an der Supermarktkasse per Smartphone bleibt weiterhin die Kernaufgabe von Google Pay. Auf diese Weise bleiben beide Produkte bestehen, auch wenn der Nutzer in den meisten Fällen nur mit Wallet interagieren wird. Die folgende Animation bei Twitter fasst sehr gut zusammen, wie sich Google Wallet zusammensetzen wird.

Das heißt aber noch lange nicht, dass Google nun aufräumt und weltweit wieder nur eine App hat. Stattdessen gibt es auch weiterhin drei verschiedene Konfigurationen, doch immerhin gehören wir deutschsprachigen Nutzer diesmal zum Rest der Welt, der in der absoluten Überzahl ist.









Google Pay wird in fast allen Ländern dieser Welt, in denen sich Pay bisher nutzen ließ, zu Google Wallet. In den USA hingegen wird es Google Wallet und GPay weiterhin parallel geben. Offenbar verfolgt man doch noch einige Pläne mit GPay, die sich nicht in das Wallet-Pay-Korsett pressen lassen. Die Frage ist: Wenn das erfolgreich sein sollte, wird dann auch im Rest der Welt schon bald wieder etwas geändert? Eine verpasste Chance, aus meiner Sicht. Und Indien ist nochmal ein Kapitel für sich, denn auf dem Halbkontinent gibt es gar kein Wallet.

Es muss sich zeigen, wie erfolgreich dieser Neustart sein kann. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Nutzer zu Beginn nicht gerade von Wallet begeistert sein werden. Denn sie haben standardmäßig nur ihre Kreditkarte, für deren Verwaltung sie plötzlich zwei Apps benötigen. Doch Wallet soll sich auch selbstständig mit Reservierungen und Tickets füllen, Kundenkarten übernehmen und andere Dinge speichern. Nach einer gewissen Übergangszeit wird es sich dann wohl doch gelohnt haben und Google ist auch in diesem Bereich mit dem Apple-Rezept auf Schiene.

—

Der Wechsel von Google Pay zu Google Wallet sollte nach damaliger Ankündigung schon in den folgenden Wochen starten, jetzt wissen wir, dass es dann doch gute zwei Monate dauern sollte.