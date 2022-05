Google I/O 2022: Ausblick auf die Entwicklerkonferenz – diese Themen und Ankündigungen kommen (Zeitplan)

Wie die Zeit vergeht: In einer Woche beginnt die Entwicklerkonferenz Google I/O, die uns viele neue Produkte, Ankündigungen und Ausblicke auf zukünftige Entwicklungen bringen wird. Nachdem schon CEO Sundar Pichai ein wenig die Stimmung angeheizt hat, wurde nun der Zeitplan für das zweitägige Event veröffentlicht, der etwas tiefer blicken lässt, worauf wir uns freuen dürfen.



Eine Woche vor der Google I/O ist üblicherweise der Zeitplan bereits bekannt, der interessante Einblicke in das gibt, was uns erwartet. Natürlich hält man sich sehr bedeckt und wird keines der neuen Produkte erwähnen, aber mit etwas Hintergrundwissen und den gesetzten Schwerpunkten kann man sich schon denken, was da kommen wird. In jeder einzelnen Session werden neue Features verkündet oder ein Ausblick auf die Zukunft gegeben.

Wirklich spannend ist vor allem die Keynote, die am 11. Mai um 10:00 Uhr Ortszeit und üblicherweise zwei bis drei Stunden dauert. Während dieser Keynote werden die wirklich großen Ankündigungen vermeldet, neue Produkte wie etwa Pixel 6a und Pixel Watch gezeigt, aber auch ernsthafte zukünftige Produkte. Wer die Keynote gesehen hat, hat in den meisten Fällen schon das wichtigste erfahren. Doch der gesamte erste Tag hält noch Ankündigungen bereit, während es am zweiten eher um die Community geht und die Entwicklerkonferenz ihrem Namen gerecht wird.

Wir werden euch hier im Blog natürlich kurz vor der Google I/O wieder einen Ausblick geben, womit zu rechnen ist, euch während der I/O auf dem Laufenden halten und nach dem Ende des Events eine Zusammenfassung liefern. Die eine oder andere Überraschung ist sicherlich auch in diesem Jahr wieder mit dabei, mit der bis zum Zeitpunkt der Ankündigung keiner gerechnet hat.









Das Programm für den ersten Tag:

Android: Hear the latest news on everything happening in the world of Android development: Android 13, Jetpack, tooling, performance, and more!

Hear the latest news on everything happening in the world of Android development: Android 13, Jetpack, tooling, performance, and more! Firebase: Learn how to build and run apps users love with Firebase, a platform designed to help throughout your business’ journey.

Learn how to build and run apps users love with Firebase, a platform designed to help throughout your business’ journey. Flutter: Learn the latest from Flutter including how to build beautiful native apps for multiple platforms from a single codebase.

Learn the latest from Flutter including how to build beautiful native apps for multiple platforms from a single codebase. Web: Learn how Google is investing in the web platform.

Learn how Google is investing in the web platform. AR: Get the latest on our AR developer tools, including updates to ARCore, Google’s AR platform for developers.

Get the latest on our AR developer tools, including updates to ARCore, Google’s AR platform for developers. Google Play: Discover new features designed to help you optimize acquisition, engagement, and monetization, and build safer apps.

Discover new features designed to help you optimize acquisition, engagement, and monetization, and build safer apps. Chrome OS: Learn how Google is supporting innovation with Chrome OS and enabling developer success with tools and guidance.

Learn how Google is supporting innovation with Chrome OS and enabling developer success with tools and guidance. Google Home: Discover a new era for Google Home — the best platform for smart home developers to build and innovate.

Discover a new era for Google Home — the best platform for smart home developers to build and innovate. Google Pay: Payments are constantly evolving and so is Google Pay. Join this session to learn more about what’s new in Google Pay.

Das vollständige Programm findet ihr auf dieser Seite.

