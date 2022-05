Android Auto: Update auf Version 7.6 bringt Bugfixes und Verbesserungen – aber noch kein Coolwalk-Design

Auf Googles Infotainment-Plattform Android Auto stehen große Neuerungen vor der Tür, wobei vor allem die runderneuerte Oberfläche im „Coolwalk“-Design von vielen Nutzern erwartet wird. Jetzt macht Google möglicherweise den Weg frei für diese Aktualisierung, denn seit gestern wird die neue Version für alle Nutzer ausgerollt. Diese hat jede Menge Bugfixes im Gepäck, die die Nutzer von Problemen befreien sollen.



Android Auto erhält nicht ganz so häufig Updates, auch wenn es der Plattform manchmal ganz guttun würde. Denn die Plattform sollte nicht nur in puncto Design und Funktionsumfang optimiert werden, sondern auch die immer wieder auftretenden Probleme rund um die Stabilität oder den Google Assistant können bei häufiger Nutzung sehr nervig sein. Letztes geht man nun mit einem großen Rundumschlag an, der zahlreiche Probleme aus der Welt schafft.

Android Auto in der Version 7.6 wird seit gestern über den Google Play Store ausgerollt und sollte in diesen Tagen bei allen Nutzern ankommen. In der Beschreibung heißt es, dass Probleme mit dem Google Assistant, der Musikwiedergabe, mit Spotify sowie mit der Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display behoben worden sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Liste weiterer Probleme, die noch nicht behoben worden sind.

Leider ist noch nichts vom Coolwalk-Design oder anderen funktionalen Verbesserungen zu tun, aber dieses könnte nach dem Update serverseitig freigeschaltet werden. Denn es steht die Google I/O vor der Tür, die ein perfekter Zeitpunkt zur Ankündigung dieser neuen Oberfläche sein könnte. Möglich ist es auch, dass es nun von Bastlern aktiviert und umfangreich ausprobieren werden kann, wir halten euch auf dem Laufenden.









