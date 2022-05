Pixel 3a: End-of-Life ist erreicht – Google verspricht noch ein letztes Update für die ersten Budget-Smartphones

Google hat gestern Abend das aktuelle Android-Sicherheitsupdate für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones veröffentlicht, wobei es in diesem Monat endlich wieder Freude bei den Pixel 6-Nutzern gegeben hat. Die Stimmung bei Besitzern von Pixel 3a und Pixel 3a XL ist hingegen getrübt, denn es war offiziell das letzte Update. Google hat jetzt aber angekündigt, im Sommer noch ein letztes Mal nachlegen zu wollen.



Jedes Produkt erreicht irgendwann das Ende seiner vom Hersteller garantierten Lebenszeit und in diesem Monat ist es mal wieder bei einem Google-Produkt soweit. Die im Mai 2019 in den Verkauf gegangenen Pixel 3a-Smartphones haben offiziell ihr End-of-Life erreicht und haben mit dem gestrigen Android-Sicherheitsupdate das letzte Update erhalten. In den letzten drei Jahren kamen alle Updates ohne Ausnahme pünktlich und ohne Probleme, aber diese Zeit ist nun vorbei.

In May 2019 at the launch of the Pixel 3a and Pixel 3a XL, we announced that the devices would receive three years of software updates and three years of security updates from when our devices first became available on the Google Store. The final update for Pixel 3a and Pixel 3a XL will rollout to users by July 2022.