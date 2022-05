Smart Home: Google Assistant bringt Fitnesswerte aus Fitbit und Google Fit auf Nest Hub Smart Displays

Mit den beiden Ökosystemen Google Fit und Fitbit hat Google gleich zwei Plattformen im Portfolio, die diverse Vitalwerte speichern, Schritt zählen, sportliche Aktivitäten tracken und weitere Dinge tun können. Der Zugriff aus anderen Produkten war bisher kaum möglich, aber das wird sich in Kürze ändern: Der Google Assistant wird auf Smart Displays die „Aktivitätsmesswerte“ der beiden Plattformen anzeigen können.



Es gab eine Zeit, in der Google Fit sowohl als Smartphone-App als auch in einer Webversion zur Verfügung stand, doch letzte ist mittlerweile längst eingestellt und vergessen. Doch schon sehr bald sollen die von Google Fit und Fitbit aufgezeichnete Werte per Google Assistant abrufbar sein und sich auf Smart Displays darstellen lassen. Wie das genau aussehen wird, ist bisher noch nicht bekannt und auch eine offizielle Ankündigung fehlt, aber der dazugehörige Support-Artikel ist bereits vorhanden:

Aktivitätsmesswerte, die von Google Fit oder Fitbit aufgezeichnet wurden (z. B. Schritte und verbrannte Kalorien), können auf dem Nest-Display angezeigt werden.

Schritt 1: Fitness-Konto verknüpfen Öffnen Sie Google Home tippen Sie oben auf Ihr Profil Assistant-Einstellungen Wellness. Tippen Sie auf Aktivität wählen Sie entweder Google Fit oder Fitbit aus tippen Sie auf Verbinden. Schritt 2: Persönliche Ergebnisse aktivieren Öffnen Sie Google Home wählen Sie Ihren Nest Hub die Einstellungen aus. Tippen Sie auf Erkennung und Teilen Erkennung und Personalisierung. Aktivieren Sie die Option „Persönliche Ergebnisse zulassen“ und tippen Sie dann auf Immer proaktiv anzeigen.

Ankündigung und Rollout dürften wohl bald folgen. Dieses neue Feature zeigt uns, dass Google Fit wohl auch weiterhin als Plattform bestehen bleibt, was mit dem Fokus auf Fitbit so nicht unbedingt zu erwarten war.

