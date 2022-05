Pixel Watch & Fitbit: Google hält an den Fitbit-Produkten fest & auch Google Fit soll vorerst bestehen bleiben

Die Übernahme von Fitbit durch Google wurde vor mehr als zwei Jahren angestoßen und hat längst dazu geführt, dass die sich überschneidenden Ökosysteme ein wenig zusammenwachsen. Lange Zeit wurde erwartet, dass durch die Pixel Watch und die kommenden Fitbit-Produkte Fakten geschaffen werden, doch bisher ist das kaum passiert. Jetzt gibt der Fitbit-Gründer in einem Interview einen kleinen Einblick in die Zukunft.



Google hat am Mittwoch die Pixel Watch offiziell angekündigt und aufgrund des noch sehr weit entfernten Release (parallel zum Pixel 7) mit Details gespart. Doch man hat verkündet, dass Fitbit ein wichtiger Bestandteil der Fitnesstracking-Funktionalität sein wird – so wie es vorab schon durch zahlreiche Leaks bekannt geworden ist. Aber wie geht es mit Fitbit, Google Fit, Wear OS und den diversen Fitbit-Produkten weiter?

Fitbit Co-Gründer James Park hat nun verkündet, dass die beiden vollständig voneinander getrennten Plattformen Google Fit und Fitbit vorerst eigenständig und unabhängig voneinander fortgesetzt werden sollen. Beide Plattformen hätte ihre Nutzer, die wohl in beiden Fällen nicht glücklich wären, wenn man diese zusammenlegen würde.

Each app already has its own set of users, and Google doesn’t want to interrupt their experience with a merge probably nobody is asking for.