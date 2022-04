Google Pay: Neustart der Bezahlplattform mit Google Wallet kommt näher – Hinweise in Android (Screenshots)

Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die Bezahlplattform Google Pay einen Neustart erhalten soll und in den letzten Tagen wurde alles ein wenig konkreter. Der Neustart wird unter der wohlbekannten Dachmarke Google Wallet durchgeführt und zeigt sich nach ersten Spekulationen jetzt an immer mehr Stellen. Selbst in Android hat man den Markenwechsel bereits begonnen.



Die Bezahlplattform Google Pay wird aller Voraussicht nach bestehen bleiben, doch sie wird stärker in den Hintergrund rücken, während die Nutzer eher mit dem neuen Google Wallet interagieren. Dieses wird zur Verwaltung von Karten und Geldbörsen-Inhalten aller Art verwendet und wird auch Google Pay enthalten. Pay stellt die Bezahlfunktionen für Wallet bereit, während die Kartenverwaltung mit der übergeordneten App durchgeführt werden dürfte.

Dieses Konstrukt erscheint auf den ersten Blick überflüssig, doch nur dadurch wird sich Google Pay wohl nicht noch einmal verzetteln können und gleichzeitig die Digitalisierung solcher Dinge fortgesetzt werden können. Denn bekanntlich sind auch Ausweisdokumente in digitaler Form auf dem Weg, die mit „Google Pay“ nichts zu tun haben. Offiziell angekündigt wurde das noch nicht, aber die obigen Screenshots, Informationen der letzten Tage sowie die Entdeckungen im folgenden Tweet lassen kaum einen Zweifel.

Die Verbreitung der neuen alten Marke Google Wallet hat schon jetzt begonnen, sodass wir von einem sehr baldigen Start der Plattform ausgehen können.









Neben aktualisierten Screenshots der App wurde jetzt auch schon ein neues Quick Settings Tile in Android 12 entdeckt. Diese für Google Pay reservierte Kachel spricht nicht mehr von „Pay“ oder „GPay“, sondern nur noch von „Wallet“. Eindeutiger geht es kaum, dass man sich in diese Richtung entwickelt und die Marke „Google Pay“ etwas in den Hintergrund rücken muss.

Die Ankündigung wird rund um die Google I/O mitte Mai erwartet.

» Android: Google unterbindet Telefon-Aufzeichnung für Drittanbieter – Zugriff auf API wird eingeschränkt