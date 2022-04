Stadia: Store wird für alle Nutzer geöffnet und erhält ein neues, aufgeräumtes Design (Screenshots)

Rund um Googles Spieleplattform Stadia tut sich wieder etwas, denn man hat mittlerweile erkannt, dass der Store das wichtigste Aushängeschild der gesamten Plattform ist und wird diesen entsprechend für alle Nutzer öffnen. Passend dazu wird ein wenig umgebaut, denn seit gestern erstrahlen die Detailseiten für einzelne Titel in völlig neuem Glanz. Es ist moderner, weniger vom Play Store inspiriert und macht sowohl den Kauf als auch die Probezeit einfacher.



Der Stadia Store ist sowohl für bestehende Nutzer als auch für neugierige Vorbeiklicker die erste Anlaufstelle für die Spieleplattform, denn dieser dient gleichzeitig als Auflistung aller Titel, wenn man so will als Launcher und natürlich auch als Aushängeschild. Vor wenigen Wochen hatte man verkündet, dass der Stadia Store für alle Nutzer geöffnet wird, sodass man sich schon vor der Anmeldung ansehen kann, welche Titel mittlerweile zur Verfügung stehen.

Passend dazu wird nun ein Redesign der Spieleseiten ausgerollt, das ihr auf den unten eingebundenen Screenshots sehen könnt. Am oberen Rand gibt es nun kein Karussell mehr, sondern ein dominierendes Titelbild. Erst darunter finden sich auf der linken Seite die Buttons zum Kaufen oder Ausprobieren von Spielen. Immerhin bietet Google derzeit schon sieben Gratis-Demos. Auch die Freigabe zum Teilen mit der Familie lässt sich bei gekauften Titeln dort über einen Regler festlegen.

Die Details zu einem Spiel inklusive aller Screenshots finden sich weiterhin auf 2/3 des rechten Bereichs der Seite und sind somit nur etwas nach unten gewandert. Alle anderen Stellen blieben unverändert. Zusätzlich hat man die URLs verkürzt, die jetzt nicht mehr aus langen Zahlenreihen bestehen, sondern nur den Titel in Kurzform zeigen. Das wurde auch Zeit. Das neue Design sollte bereits bei allen Nutzern sichtbar sein. Schaut mal herein, vielleicht findet ihr ja den einen oder anderen Titel zum Ausprobieren. Siehe die Verknüpfungen am Ende des Artikels.









» Stadia: Kostenlose Vollversionen für alle Nutzer – diese 4 Spiele könnt ihr ohne Abo und Bezahlung zocken

» Stadia: Diese sieben Spiele könnt ihr Gratis testen; ohne Anmeldung zocken & die Spieleplattform kennenlernen

[9to5Google]