Android 12 & Material You: Großes Update für das Google Übersetzer-Widget wird ausgerollt (Screenshot)

Mit dem Start von Android 12 hat Google nicht nur vielen App-Oberflächen und dem Betriebssystem ein neues Äußeres spendiert, sondern auch einige Homescreen-Widgets in Richtung Material You aktualisiert. Nach etwas längerer Pause ist nun das nächste Widget an der Reihe, mit dem viele praktische Übersetzungsfunktionen vom Homescreen zugänglich sein sollen: Der Google Übersetzer erhält ein deutlich gewachsenes Widget.



Der Google Übersetzer besitzt seit vielen Jahren ein eigenes Homescreen-Widget, das bisher allerdings nur aus einem 1×1 Raster bestand und ein zuvor gespeichertes Übersetzungs-Paar aufrufen konnte. Praktisch, aber da geht noch mehr. Jetzt gibt es ein Update, dass das Widget auf die volle Breite bringt und zweizeilig mit zusätzlichen Funktionen ausstattet. Im Fokus steht weiterhin der Aufruf eines ausgewählten Sprachen-Paares und darunter folgen einige Zusatzfeatures.

Ein Tap auf das Sprachenpaar öffnet den Übersetzer. Mit einem Touch auf das Symbol daneben, wird direkt der in der Zwischenablage befindliche Text durch den Übersetzer gejagt. In der Reihe darunter folgen Verknüpfungen zur Sprachübersetzung, der Konversations-Übersetzung, Transkribieren von Sprache sowie das Übersetzen per Foto. Leider findet all das in der App statt, sodass das Widget lediglich als Verknüpfung dient. Eine schnelle Übersetzung auf dem Homescreen ist also weiterhin nicht möglich.

Das neue Widget sollte im Laufe der nächsten Tage durch ein Update der Google Translate-App bei allen Nutzern ankommen.

[Google @ Twitter]