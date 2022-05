Google I/O Livestream: Keynote der Entwicklerkonferenz ab 19:00 Uhr Live bei YouTube ansehen & alle Infos

Heute ist es soweit! Nach langer Wartezeit lädt Google heute Abend zur Entwicklerkonferenz Google I/O, die einen ganzen Schwung neuer Produkte hervorbringen könnte. Wer das nicht verpassen will und Live dabei sein möchte, kann die Keynote des Events ab 19:00 Uhr im Livestream bei YouTube verfolgen. Wie üblich wird das etwa zweistündige Event Live übertragen und ihr sitzt in der ersten Reihe.



Die Google I/O gehört zu den wichtigsten Terminen im Kalender der Google-Fans, denn auf keinem anderen Event werden so viele Produkte angekündigt, so viele Informationen geliefert, so viele Ausblicke gegeben und auch so viele kleinere Entwicklungen verkündet wie auf der I/O. Als „Entwicklerkonferenz“ kann man vor allem den zweiten Tag beschreiben, in dem es unzählige Sessions gibt, doch der erste Tage und vor allem die Keynote gehören der Tech-Presse und den an neuen Produkten interessierten Nutzern.

Die Keynote läuft nach dem immer gleichen Muster ab, sodass man sich die ersten 10-15 Minuten der Selbstbeweihräucherung durch Sundar Pichai ersparen kann, aber danach wird es dann wirklich interessant: Nach und nach kommen die einzelnen Produktmanager auf die Bühne und stellen ihre Entwicklungen vor, die hoffentlich nicht mehr weit entfernt sind. Erwartet wird in puncto Hardware die Pixel Watch, das Pixel 6a und vielleicht auch neue Pixel Buds. Aber auch Wear OS und Android 13 werden eine große Rolle spielen.

Neben der Hardware und den Betriebssystemen gibt es immer wieder auch Slots für die großen Plattformen, bei denen oftmals Neuerungen verkündet werden: Google Assistant, Google Maps und Google Fotos sowie die große Sparte der Messenger haben gute Chancen, auf der großen Bühne präsent zu sein.









Die Keynote wird wie üblich Live bei YouTube übertragen, sodass ihr nichts verpasst. Das Event beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und ihr könnt mit dem oben eingebundenen Video dabei sein. Wie bereits gesagt, könnt ihr auch erst um 19:10 einschalten, aber echte Fans sind sowieso schon um 18:45 dabei 😉 Nicht selten beginnt der Livestream etwas früher und zeigt schicke Animationen, etwas Wartemusik und manchmal auch ein interaktives Spiel. Schaut einfach im Laufe des Nachmittags immer mal wieder herein.

Wir werden euch hier im Blog selbstverständlich zeitnah über alle Ankündigungen informieren und nach dem Ende des Events alle wichtigen Informationen zusammenfassen. Wer schon jetzt wissen möchte, was alles kommen könnte, findet eine Zusammenfassung der bisherigen Leaks, durchgesickerter Informationen sowie der sehr wahrscheinlich wichtigen Ankündigungen im folgenden Artikel:

