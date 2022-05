Googles neue Pixel-Produkte: Pixel 6a, Pixel Watch, Pixel Buds, Pixel 7 und das Pixel Tablet – was kommt wann?

Die letzte Woche hatte für Fans der Marke Pixel viele neue Produkte im Gepäck, die leider allesamt eines gemeinsam haben: Sie sind noch nicht verfügbar und werden erst in den nächsten Wochen, Monaten oder gar Jahren erscheinen. Damit ihr euch einen Überblick verschaffen und ein wenig auf das künftige Pixel-Portfolio schauen könnt, fassen wir hier alle bekannten Erscheinungsdaten der angekündigten Pixel-Produkte zusammen.



Google hat die Marke „Pixel“ vor mittlerweile fünfeinhalb Jahren geschaffen und diese mit den Smartphones begonnen, um die es in so mancher vergangener Generation nicht zum Besten stand. Es gab Zeiten, in denen sogar ein Abschied von den Pixel-Smartphones im Raum stand, der aber wohl außerhalb der Medien und innerhalb des Konzerns niemals ernsthaft diskutiert wurde. Davon sind wir nun meilenweit entfernt, denn das Portfolio wächst und Google baut sich eine immer größere Produktfamilie auf.

Vor genauer einer Woche wurden viele Produkte angekündigt, die leider allesamt noch nicht erhältlich sind. Weder die zeitlich nahen Produkte noch die etwas weiter entfernten können in irgendeiner Form vorbestellt werden. Zumindest bei den für Sommer eingeplanten Produkten wird sich das schon bald ändern, aber man hat auch Geräte gezeigt, mit denen in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist. Weil einige Informationen nicht sofort verfügbar waren oder untergegangen ist, erhaltet ihr hier noch einmal eine schnelle Übersicht.

In folgender kurzer Auflistung seht ihr, welches Produkt wann im Kalender steht. Die Daten sind sehr grob und zumindest für Pixel 6a und Pixel Buds Pro sollten die für den US-Markt genannten Daten auch in Deutschland gelten. Bei allen anderen hat man ohnehin nur den Zeitraum abgesteckt, ohne ein konkretes Datum zu nennen.









UPDATE:

Jetzt gibt es Informationen zur Verfügbarkeit der beiden neuen Produkte Pixel 6a und Pixel Buds Pro:

