Android Auto: Lassen sich Web Apps im Auto nutzen? Google kündigt Browser für Android Automotive an

Nicht nur auf Googles Infotainment-Plattform Android Auto gibt es wichtige Neuerungen, sondern auch bei der Schwesterplattform Android Automotive tut sich nach langer Zeit mal wieder etwas – und das in einer eher ungewöhnlichen Richtung. Fast schon beiläufig hat Google angekündigt, dass schon bald ein vollwertiger Browser in die Plattform einziehen und den Nutzern das Surfen im Web ermöglichen soll. Das öffnet auch die Tür für Web-Apps.



Das Betriebssystem Android Automotive ist das Infotainment-Herzstück in den Fahrzeugen, die ab Werk mit der Plattform ausgeliefert werden. Abgesehen von einigen Schnittstellen zur Steuerung von Fahrzeugfunktionen war der Funktionsumfang bisher zum größten Teil mit Android Auto zu vergleichen, aber das wird sich ändern. Erst vor wenigen Tagen hatte man angekündigt, dass im Auto zukünftig Videos geschaut werden können und Plattformen wie YouTube zu Automotive kommen.

As we work to add more capabilities to cars with Google built-in in the future, you’ll be able to not only browse the web directly from your car display, but also cast your own content from your phone to your car screen.