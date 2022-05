Pixel Buds Pro: Googles neue smarte Kopfhörer kabellos aufladen – Zertifizierung verrät die Ladeleistung

Vor einer Woche hat Google die Pixel Buds Pro vorgestellt, die ab Ende Juli verfügbar sein sollen und einige auf der großen Bühne gezeigten Stärken mitbringen sollen. Mit technischen Daten hat man sich allerdings zurückgehalten, sodass diese erst jetzt nach und nach ans Licht kommen. Durch eine Zertifizierung wurde jetzt bekannt, mit welcher Leistung sich die smarten Kopfhörer aufladen lassen.



Die Pixel Buds Pro werden nach derzeitigem Plan ab Ende Juli verfügbar sein und die bereits angekündigten Stärken mitbringen. Wir haben euch bereits ausführlich zusammengefasst, in welchen Ländern die smarten Kopfhörer verfügbar sein werden und in welchen Farben man sie anbieten möchte. Beide Informationen findet ihr in den folgenden beiden Artikeln: Farben & Verfügbarkeit.

Jetzt wurde durch eine Zertifizierung bekannt, mit welcher Leistung sich die Kopfhörer aufladen lassen, denn bisher hatte Google weder die Leistung noch die Kapazität oder andere technische Daten verraten. Die Ladeleistung soll bei kabellosem Qi-Aufladen bei 2,5 Watt liegen und damit genauso hoch sein wie bei der zweiten Generation der Pixel Buds. Damit liegt man weit hinter Produkten wie Sony Buds mit gut 5 Watt, aber vor den Apple AirPods mit 1,7 Watt.

Natürlich werden auch die Pixel Buds Pro wieder das Reverse Charging mitbringen. Das bedeutet, dass das Case geladen wird und die Energie beim Einlegen an die Ohrstöpsel abgibt. Ihr müsst daher auch während des zeitversetzten Aufladens nicht auf den Musikgenuss verzichten.

