Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Großes Update kommt noch heute – Pixel Feature Drop, Android 12L & Sicherheitsupdate

Vor mittlerweile zwei Wochen hat Google ein großes Update-Feuerwerk für die Pixel-Smartphones präsentiert, das aus gleich drei großen Komponenten bestand: Android-Sicherheitsupdate, Pixel Feature Drop und Android 12L. Allerdings mussten sich Nutzer der Pixel 6-Smartphones auch in diesem Monat wieder etwas länger gedulden. Doch sehr wahrscheinlich ist die Wartezeit schon in wenigen Stunden vorüber.



Nutzer der Pixel 6-Smartphones sind es leider schon gewohnt, dass sie sich etwas länger gedulden müssen als die Nutzer der „alten“ Pixel-Smartphones. Im Februar verlief der Rollout der Monats-Updates zwar parallel, aber in allen Monaten davor und auch im März war das nicht der Fall. Derzeit warten Pixel 6-Nutzer auf das März-Sicherheitsupdate inklusive zahlreicher behobener Probleme, auf das Pixel Feature Drop sowie auf das finale Update auf Android 12L bzw. Android 12.1.

Von Google hieß es offiziell nur, dass dieses Paket „später in diesem Monat“ ausgerollt wird und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es wieder ziemlich genau zwei Wochen später sein werden – und das ist heute! Aus einigen Quellen, unter anderem sehr vereinzelt vom Google-Support, kursiert schon seit mehreren Tagen das Datum des 21. März und kürzlich wurde es von einem kanadischen Mobilfunkbetreiber bestätigt. Weil ein solches Update stets am Montag kommt, wäre der nächste Termin erst am 28. März und damit reichlich spät.

Pixel 6-Nutzer dürfen also heute Abend den Update-Button massieren und sich darauf freuen, dass die großen Software-Sprünge endlich auf ihren Smartphones ankommen. Dann sind es auch nur noch zwei Wochen bis zum April-Update, bei dem Google erneut die Chance hat, endlich alle Geräte zeitgleich zu versorgen.

» Android 13: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick – Hands-on mit der zweiten Developer Preview (Video)

» Pixel Feature Drop: Google verbessert die Smartphones alle drei Monate; alle wichtigen Neuerungen im Video

[9to5Google]