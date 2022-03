Android: Neue Google-App ‚Switch to Android‘ soll auch Bilder aus der iCloud zu Google Fotos übertragen

Die meisten Smartphone-Nutzer dürften sich zwischen für eines der beiden großen Ökosysteme entscheiden und für lange Zeit bei Googles Android oder Apples iOS bleiben. Wenn man dann doch die Seiten wechseln oder über den Tellerrand blicken möchte, kann das je nach Richtung und Umfang schwierig werden. Google will den Wechsel schon bald mit der neuen Switch to Android-App erleichtern, die auch iCloud-Bilder direkt zu Google Fotos übertragen können soll.



Google arbeitet schon seit langer Zeit an der „Switch to Android“-App, die den Wechsel von iOS zu Android so angenehm wie möglich machen soll. Dabei geht es vor allem darum, alle wichtigen Inhalte auf die neue Smartphone-Plattform mitzunehmen, sodass man sich direkt zu Hause fühlen kann, im digitalen Sinne. Klassiker wie Kontakte, Anruflisten oder SMS-Nachrichten sind kein Problem und werden schon seit frühen Versionen der in Entwicklung befindlichen App abgedeckt, aber es soll noch viel weiter gehen.

Seit längerer Zeit ist bekannt, dass Nutzer sogar ihre Apps mitnehmen können, was natürlich nur dann funktionieren kann, wenn die wichtigsten iOS-Apps auch im Google Play Store zu finden sind. Neu hinzugekommen ist die Übertragung aller Bilder und Videos von der iCloud zu Google Fotos. Das dürfte auch der Knackpunkt für viele Nutzer sein, denn die gesamte Medienflut zu übertragen ist stets der längste Prozess und wenn die Bilder nur in der Cloud liegen, macht es das für den Nutzer nochmal schwerer.

Zwar bietet die iCloud einen Google Fotos-Export an, der im Hintergrund zwischen den Rechenzentren von Google und Apple abgewickelt wird, aber dieser Prozess kann bis zu sieben Tage dauern. Und es gibt den Nutzern kaum Möglichkeiten zur Kontrolle der Übertragung oder zur Auswahl einzelner Alben, Bilder oder sonstiger Kategorisierungen.









Medien von iCloud zu Google Fotos

Switch to Android soll wohl eine Möglichkeit bieten, die Bilder und Videos aus der iCloud zu Google Fotos zu übertragen. Und das nicht im Hintergrund, sondern mehr oder weniger lokal und mit der Möglichkeit, einzelne Bilder oder Alben auszuwählen. Das gibt den Nutzern nicht nur mehr Kontrolle, sondern auch den sichtbaren Fortschritt. Man weiß genau, wann es passiert, wie lange es noch dauert und wann es erledigt ist. Besser, als eine Woche warten zu müssen, ob es überhaupt funktioniert hat.

Die Übertragung kann auf ganz verschiedenen Wegen erfolgen, zumindest geht das aus den bisher verfügbaren Informationen hervor: Entweder über den Umweg Google Drive, über eine kabellose Verbindung zwischen beiden Smartphones (per Wifi-Hotspot, möglicherweise alternativ auch Bluetooth) oder kabelgebunden mit einem Lightning->USB Stecker. In allen Fällen ist es natürlich so, dass sowohl auf dem Android-Smartphone als auch auf dem iPhone eine App benötigt wird, die die Kommunikation mit der jeweils anderen Seite übernimmt.

Gut möglich, dass Apple Google bei diesem Unterfangen immer wieder Steine in den Weg legt, denn die App wurde erstmals vor gut einem Jahr entdeckt und steht bis heute nicht zur Verfügung. Vielleicht wird man ja auf der Google I/O oder rund um die Pixel 6a-Präsentation endlich eine entsprechende Ankündigung machen können.

