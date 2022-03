Android 13: Google bringt interaktive Hintergrundbilder mit Cinematic Effect auf die Pixel-Smartphones (Video)

Mit dem Start von Android 13 wird Google wieder sehr viele Neuerungen in das Betriebssystem bringen, von denen in den ersten beiden Developer Previews schon einiges zu sehen gewesen ist. Jetzt wurde ein weiteres interessantes neues Feature entdeckt, das aber möglicherweise vorerst Pixel-exklusiv bleiben wird: 3D-Wallpaper mit einem interaktiven Cinematic-Effekt.



Viele Nutzer von Google Fotos dürften den ‚Cinematic effect‘ kennen, der normale Fotos in eine 3D-Animation verwandeln und diesen sehr viel mehr Tiefe verleihen kann. Im unten eingebundenen Beispiel könnt ihr das sehen. Einen solchen Effekt gibt es bisher nur auf der Fotoplattform, doch mit Android 13 könnte dieser auch Einzug in das Betriebssystem halten und dafür sorgen, dass statische Hintergrundbilder mit diesem schicken Effekt interaktiv werden.

In den Sourcen von Android 13 wurden eindeutige Hinweise auf diesen Effekt entdeckt, allerdings ließ sich dieser bisher noch nicht aktivieren und scheint nur exklusiv für die Pixel-Smartphones angeboten zu werden. Aus der Beschreibung geht hervor, dass der Effekt nicht als Video ablaufen soll, so wie bei Google Fotos, sondern auf die Bewegung des Smartphones reagiert. Je nach Richtung oder Haltung kann es also unterschiedliche Ansichten geben.

Live Wallpaper-Fans kennen so etwas seit vielen Jahren, allerdings eher mit vorgefertigten Motiven und Effekten. Wenn die Android-Algorithmen die Bilder so gut analysieren können wie die Google Fotos-Algorithmen, dann könnte das in Zukunft sehenswerte Wallpaper geben. Natürlich vorausgesetzt, dass ein passendes Motiv gewählt wurde.

» Pixel Wallpaper: Google bringt neue Hintergrundbilder zum Weltfrauentag auf die Smartphones (Download)

» Android 13: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick – Hands-on mit der zweiten Developer Preview (Video)

[Esper.io]