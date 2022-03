Android 13: Bildschirmlupe wird dynamisch – wandert bei Texteingabe automatisch mit dem Cursor (Video)

Die zweite Android 13 Developer Preview ist seit einigen Tagen verfügbar und hält immer wieder neue Hinweise auf zukünftige Funktionen bereit, die sich zum Teil schon jetzt ausprobieren lassen. Dazu gehört eine Verbesserung im Bereich der Barrierefreiheit, die die Bildschirmlupe sehr viel praktischer gestaltet: Diese kann bei Texteingabe dem Cursor folgen.



Android besitzt jede Menge Funktionen zur Barrierefreiheit und ermöglicht es dadurch, die Smartphones in allen Lebenslagen so flexibel wie möglich zu nutzen. Zu diesen Funktionen gehört die Bildschirmlupe, die es in dieser Form in fast jedem Betriebssystem gibt und einen Teil der Darstellung auf dem Bildschirm um mehrere Faktoren vergrößern kann – so wie es auch die klassische Lupe tut. Normalerweise wird diese virtuelle Lupe selbst frei über das Display bewegt, was in Kombination mit der Texteingabe aber sehr mühsam sein kann.

Mit Android 13 soll eine Verbesserung Einzug halten, mit der die Bildschirmlupe automatisch dem Cursor folgt. Das bedeutet, dass man in der Lupe stets die zuletzt getippten Zeichen zu sehen bekommt. Im obigen Video könnt ihr das sehen, allerdings noch in einer sehr fehlerbehafteten Variante. Zwar folgt die Lupe dem Cursor, hat dabei aber eine solch starke Verzögerung, dass es nicht mehr wirklich sinnvoll ist. Aber es ist nur eine Developer Preview und bis zur finalen Version kann und wird noch viel passieren.

Es ist anzunehmen, dass Googles Entwickler auch in anderen Bereichen der Barrierefreiheit Verbesserungen bringen werden. Bisher sind abseits der bereits angekündigten oder ausgerollten Funktionen aber noch keine Neuerungen erspäht worden.

[AndroidPolice]