Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Das große Update ist endlich da! Das ist enthalten, das fehlt & Ausblick auf das April-Update

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel 6-Smartphones: Google hat gestern Abend mit dem Rollout des Android-Sicherheitsupdates, des Pixel Feature Drops, der funktionellen Verbesserungen und auch Android 12L begonnen, die in diesen Stunden bei allen Nutzern ankommen sollten. Damit sind die Smartphones endlich wieder auf dem aktuellen Stand – aber wird das auch so bleiben?



Pixel 6-Nutzer mussten sich in den letzten zwei Wochen wieder in Geduld üben, denn sie wurden bei der großen Update-Welle für den Monat März außen vor gelassen und haben keines der versprochenen neuen Features bekommen. Genauer gesagt, hat sich überhaupt nichts getan, denn Google hatte das Update nicht fertiggestellt und es konnte somit erst mit Verspätung für die aktuellen Flaggschiffe ausrollen. Das war bekanntlich nicht das erste Mal, sondern ist mit Ausnahme des Februar die Regel.

Das bringt das Pixel 6-Update

Das Update-Paket kommt in einem Zug, besteht strukturell aber aus mehreren Teilen. Das Sicherheitsupdate sowie die Verbesserungen gehen Hand in Hand, das Pixel Feature Drop ist eher eine Sammlung von Verbesserungen innerhalb der Apps und das Update auf Android 12L, das auf den Smartphones als „Android 12.1“ angezeigt wird, werden viele Smartphone-Nutzer gar nicht bemerken. Denn die Verbesserungen liegen im Tablet-Bereich.









Gibt es Probleme?

Bisher sind keine Probleme nach dem Update bekannt. Es ist zwar erst wenige Stunden alt, aber in den problematischen Monaten gab es in diesem Zeitraum schon sehr viele Meldungen. Das einzige „Problem“, wenn man es so nennen will, ist das fehlende Akku-Widget. Dieses wurde von Google angepriesen, kam nach dem Studium zahlreicher Rückmeldungen aber bisher keinem Nutzer an. Ärgerlich, aber das ist nur eine Kleinigkeit, mit der jeder Pixel-Nutzer leben können wird. Und eines schönen Tages wird Google es sicherlich nachreichen.

Kommt das Update im April pünktlich?

Schwer zu sagen. Nachdem Google im Januar die gröbsten Probleme in den Griff bekommen hat und das Update im Februar hochpünktlich kam, hatte ich mich aus dem Fenster gelehnt und verkündet, dass die Update-Probleme endlich im Griff sind. Der März war daher sehr ernüchternd und mit Blick auf die Pixel 6-Historie und der zahlreichen Verschiebungen gibt es Stand Heute keinen Grund, auf ein pünktliches April-Update zu hoffen.

Leider hat sich Google nach wie vor nicht zu Wort gemeldet. Man verkündet in allerletzter Sekunde, nämlich erst beim Rollout für die älteren Generationen, die Verschiebung, hat aber niemals einen Grund genannt. Von daher die Botschaft an alle Pixel 6-Nutzer: Freut euch auf Mitte April.

