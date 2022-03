Pixel Wallpaper: Google bringt neue Hintergrundbilder zum Weltfrauentag auf die Smartphones (Download)

Nutzer der Pixel-Smartphones durften sich in den letzten Tagen über einiges Updates freuen, zu denen auch ein Schwung neuer Hintergrundbilder im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ gehörten. Die Wallpaper sind in wechselnden Themenbereichen angesiedelt und stehen im März ganz unter dem Motto des Weltfrauentags. Wir bieten euch wie üblich alle drei Bilder zur Ansicht und gesammelt als Download an.



Google versorgt die Pixel-Smartphones schon seit Anfang vergangenen Jahres jeden Monat mit neuen Wallpapern und setzt das auf absehbare Zeit weiter fort: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es in diesem Monat eine Galerie rund um den Weltfrauentag, der am Dienstag zelebriert wurde. Die Bilder zeigen Frauen verschiedener Kulturen bzw. Ethnien in einer eher künstlerischen Form. Dazu ein paar schicke Hintergrundeffekte und fertig sind die Wallpaper. Erstellt wurden die Werke in diesem Monat von der Gastkünstlerin Manjit Thapp.

BONDS: Highlighting the beauty of familial bonds that we can lean on, learn from and grow with.

Highlighting the beauty of familial bonds that we can lean on, learn from and grow with. LIGHT: This illustration celebrates female friendships and how they can be our light in the dark.

This illustration celebrates female friendships and how they can be our light in the dark. INNER FIRE: Nurture your inner fire and watch the magic that can come from self-belief and self-love.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der dritten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 1080 x 1200 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

