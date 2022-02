Pixel Wallpaper: Google bringt neue Hintergrundbilder ‚Black History Month‘ auf die Smartphones (Download)

Google spendiert den Pixel-Smartphones schon seit längerer Zeit monatlich neue Hintergrundbilder, die im Rahmen der Serie ‚Curated Culture‘ wechselnde Themenbereiche aufgreifen. In diesem Monat widmet man sich dem Thema ‚Black History Month‘ – so wie schon im vergangenen Jahr – und hat anlässlich dessen im Februar drei schicke Hintergrundbilder erstellt. Wir bieten sie euch wie üblich zur Ansicht und gesammelt als Download an.



Google versorgt die Pixel-Smartphones nun schon seit einem Jahr jeden Monat mit neuen Wallpapern und setzt das auch im neuen Jahr fort: Im Rahmen der „Curated Culture“-Serie gibt es in diesem Monat eine Galerie mit dem Titel „Black History Month“, bei denen in diesem Monat der Name wirklich Programm ist. Denn man hat die abgebildeten Personen nicht mit dunkler, sondern vollständig schwarzer Hautfarbe dargestellt, was durch den Kontrast mit den bunten Farben im Hintergrund noch verstärkt wird. Sieht aber wirklich gut aus. Erstellt wurden sie von der Künstlerin Aurelia Durand.

Music Makes People Feel: Music invites us to share a moment of joy, movement, and energy.

Music invites us to share a moment of joy, movement, and energy. Community Matters: Community elevates voices, brings everyone closer to each other, and makes people’s lives spark.

Community elevates voices, brings everyone closer to each other, and makes people’s lives spark. Creative Wonders: Creativity is emerging around us; it’s a fusion of ideas and spontaneity.

Die drei Hintergrundbilder finden sich bei allen Pixel-Smartphones ab der dritten Generation in der Pixel Wallpapers-App im Bereich „Curated Culture“. Solltet ihr sie dort nicht vorfinden oder kein Pixel-Smartphone besitzen, bieten wir sie euch zum Download an. Die Hintergrundbilder haben eine Größe von 1080 x 1200 Pixel und sind so designt, dass sie an den Seiten einfach abgeschnitten werden können, um auf jede Displaygröße zu passen. Das Paket mit allen drei Wallpaper gibt es HIER zum Download. Hier nun die geringer aufgelösten Vorschaubilder.









» Download der obigen 3 Bilder (Google Drive)

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren