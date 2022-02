Pixel 6 Aktion: Googles Smartphone kaufen & Original Schutzhülle Gratis erhalten – Geschenke bei Saturn

Die Pixel 6-Smartphones sind seit einigen Monaten auf dem Markt und dürften sich nach wie vor recht gut verkaufen, sodass sie nur selten rabattiert werden. Jetzt hat der Elektronikhändler Saturn eine nette Aktion gestartet, die man bei Interesse mitnehmen kann: Wer sich für ein Pixel 6 entscheidet, erhält eine Original-Schutzhülle aus dem Google Gratis dazu.



Aktionen rund um die Pixel 6-Smartphones gibt es noch recht selten und bis zum Release des Pixel 6a wird sich das wohl auch nicht ändern. Wer dennoch jetzt schon zuschlagen möchte, kann einmal beim Elektronikhändler Saturn vorbeischauen und dort ein Geschenk mitnehmen: Beim Kauf eines Pixel 6 (nicht Pro), gibt es das Google Backcover Case im Wert von 29 Euro Gratis dazu. Dabei handelt es sich um die Original-Schutzhülle von Google.

Legt für diese Aktion einfach beide Produkte in den Warenkorb und der Rabatt in Höhe von 29 Euro wird anschließend an der Kasse abgezogen. Die Aktion gilt bis einschließlich 8. März und nur so lange der Vorrat reicht. Für das Pixel 6 Pro gilt die Aktion merkwürdigerweise nicht und auch die Schwester Media Markt nimmt derzeit nicht an dieser Aktion teil.

» Pixel 6 + Pixel 6 Cover Gratis

(Partnerlink, vielen Dank für eure Unterstützung!)

