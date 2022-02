Google Maps: So könnt ihr Entfernungen, Strecken und Flächen auf der Karte vermessen – Lineal für Luftlinien

Die Planungs-Tools von Google Maps informieren detailliert über Wegstrecken von A nach B und geben die Länge bzw. Entfernung für die Routenplanung und Navigation bis auf wenige Meter genau aus. Das ist sehr praktisch, aber manchmal möchte man auch einfach die Luftlinien-Entfernung zwischen zwei Orten wissen oder Flächen ausmessen. Beides ist mit Google Maps problemlos sowohl im Browser als auch der Smartphone-App möglich.



Um die Entfernung zwischen zwei oder mehr Punkten zu messen, muss nicht immer die Routenplanung eingesetzt werden – so wie man das früher gerne gemacht und dann geärgert hat, dass die Route unberechenbare Kurven nimmt. Stattdessen stellt Google Maps ein einfaches Lineal zur Verfügung, das die Luftlinie zwischen zwei oder auch mehr Punkten messen kann. Es lassen sich beliebige Strecken mit zahlreichen Zwischenschritten zeichnen, die dann sowohl in Summe als auch in der Einzelansicht angezeigt werden. Wird die Strecke geschlossen, wird auch die enthaltene Fläche angezeigt.

Entfernung im Browser messen

Mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Startpunkt in der Karte klicken Jetzt im Menü den Punkt „Entfernung messen“ auswählen Jetzt auf das Ziel bzw. den ersten Wegpunkt klicken Am unteren Bildschirmrand wird die Distanz angezeigt

Die Luftlinien-Entfernung zwischen den zwei Punkten wird mit einem kleinen Overlay angezeigt und mit weiteren Klicks auf der Karte lassen sich beliebig viele zusätzliche Wegpunkte hinzufügen. Am unteren Bildschirmrand seht ihr stets die Gesamtdistanz, die Linien auf der Karte werden je nach Länge unterschiedlich beschriftet. Einzelne Punkte können frei verschoben oder mit einem Klick auch wieder entfernt werden. Außerdem lässt sich die Karte auch während der Messung frei verschieben und zoomen.

Sobald ihr wieder auf den Startpunkt drückt, wird die Fläche geschlossen und der Flächeninhalt in Quadratmeter angezeigt.









Entfernung in der Google Maps-App messen

Haltet den Startpunkt auf der Karte für längere Zeit gedrückt, bis der rote Marker auftaucht Die Infoleiste nach oben ziehen und dann „Entfernung messen“ auswählen Das Schwarze Zielkreuz auf der Karte nun zum Ziel bzw. nächsten Wegpunkt schieben und auf das „+“ tippen Am unteren Rand wird die Gesamtdistanz angezeigt

Im Gegensatz zum Desktop ist es unter Android leider nicht möglich, einzelne Zwischenpunkte zu Löschen oder zu Verschieben, dafür lässt sich aber mit dem Rückgängig-Button der jeweils letzte Punkt entfernen. Ein Vorteil gegenüber dem Desktop ist die Live-Anzeige der Distanz beim Verschieben. Leider ist es auf dem Smartphone nicht möglich, eine Fläche zu verschließen und deren Inhalt anzuzeigen.

Das Feature ist bei weitem nicht neu und schon seit vielen Jahren in Google Maps vorhanden, aber wohl nur den wenigsten Nutzern bekannt. Mit der Vermessen-Funktion lassen sich aber nicht nur längere Distanzen oder Entfernungen vermessen, sondern bei höchster Zoomstufe auch relativ genaue Vermessungen durchführen. Möchtet ihr Flächen von Häusern oder Grundstücken abmessen? Mit dem Lineal und einer ruhigen Hand kein Problem.

Beachtet dabei, dass Google Maps auch in der höchsten Zoomstufe noch eine große Distanz hat und jeder einzelne Pixel bei einer Fläche gleich mehrere Meter oder Quadratmeter Unterschied ausmachen kann. Nutzt es also eher als informativen Richtwert und nicht für tatsächliche Flächenangaben 😉

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren