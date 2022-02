Android Automotive: Das Infotainment-Betriebssystem auf einem Tablet – Bastler portiert Googles Plattform

Google hat das Infotainment-Betriebssystem Android Automotive vor bald zwei Jahren offiziell gestartet und wird sie in Kooperation mit einigen großen Marken in viele Millionen Fahrzeuge bringen. Um es auszuprobieren, hat ein Bastler einen Weg gefunden, Android Automotive auf einem Tablet zu installieren, das dann sowohl im Fahrzeug als auch außerhalb genutzt werden kann. Ein interessantes Projekt auf Basis von LineageOS, dessen Konzept auch für Google interessant sein könnte.



Android Automotive soll langfristig die Nachfolge von Android Auto antreten, bei dem es sich bekanntlich nur um ein verlängertes Smartphone-Display handelt. Automotive hingegen ist ein vollwertiges Betriebssystem für den Infotainment-Bereich des Fahrzeugs und bringt sowohl die populären Apps als auch weitere Möglichkeiten in die Fahrzeuge, die mit Android Auto nicht umsetzbar wären. Dazu gehört der Abruf von Fahrzeugdaten, die Steuerung der Klimaanlage bis zur Touch-basierten Nutzung der Fensterheber.

Weil Android Automotive bisher nur auf den damit ausgerüsteten Fahrzeugen verfügbar ist und somit für viele Menschen derzeit nicht erreichbar ist, hat ein Bastler im vergangenen Jahr eine interessante Lösung gefunden: Mit den offiziellen Android Automotive Builds sowie etwas technischem Geschick ist es gelungen, Android Automotive auf einem Samsung Galaxy Tab S5e zu installieren. Das Ganze geschieht auf der Basis von LineageOS, sodass hier gleich mehrere Projekte ineinandergreifen.

I’ve been playing around with some Android Automotive builds for my Samsung Tab S5e. Works great in my car thanks to the built in 4G, GPS, microphones, speakers etc.

You can easily customise with your choice of navigation apps, media apps etc. But the real potential probably lies in further customising the OS and coming up with some nice Automotive specific apps or custom launchers.