Android 12: Diese Smartphones sollen das Update auf Googles neues Betriebssystem erhalten (erste Listen)

Google hat vor wenigen Tagen mit dem Rollout von Android 12 auf die Pixel-Smartphones begonnen, was im Rausch der großen Pixel-Ankündigungen vielleicht etwas untergegangen ist. Mittlerweile sollten alle interessierten Pixel-Nutzer das Update erhalten haben, aber wie sieht es mit allen anderen Herstellern aus? Wir zeigen euch die offiziellen und inoffiziellen Update-Listen der großen Hersteller.



Android 12 ist endlich da und wurde vor wenigen Tagen mit zwei Wochen Verspätung auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones ab der dritten Generation ausgerollt. Aber wer darf sich denn außerhalb des Google-Universums darüber freuen? Die Update-Situation ist bekanntlich eines der größten Probleme von Android und wird sich auch mit dem Update von Android 11 auf Android 12 nicht erwähnenswert gebessert haben. Die Smartphone-Hersteller haben weiterhin alle Zeit der Welt und haben es in den allermeisten Fällen auch nicht wirklich eilig.

Bisher hat sich nur Xiaomi mehr oder weniger offiziell geäußert, auf welchen Smartphones mit dem Update auf Android 12 zu rechnen ist – allerdings nur mit einer kurzen Liste. Von Samsung ist ebenfalls eine lange halboffizielle Liste bekannt. Von anderen Herstellern gibt es noch nichts Offizielles, sondern es kursieren lediglich Listen mit Geräten, die sehr wahrscheinlich bedacht werden. Die einzige Sicherheit gibt es abseits der großen Flaggschiffe sowieso nur bei den Pixel-Smartphones, da Google das Update normalerweise schon innerhalb weniger Tage abgeschlossen hat. Aber auch daran hat man in diesem Jahr erstmals gekratzt und wird das hoffentlich nicht zur Regel werden lassen.

Hier nun die Listen der großen Smartphone-Hersteller ohne jegliche Gewähr. Es handelt sich um einen Mix aus offiziellen Quellen, geleakten Listen sowie einfach nur Spekulationen – der jeweilige Status ist mit angegeben. In den Jahren 2020 und 2021 auf den Markt gekommene Smartphones haben sehr gute Chancen, ab 2019 wird es kritisch und bei 2018 kann leider nur noch ein Wunder helfen.









Google

Googles Update-Listen sind dauerhaft offiziell einsehbar und daran wurde bisher auch nicht gerüttelt. Besitzer der zweiten und ersten Pixel-Generation sollten sich langsam Gedanken über ein neues Smartphone machen. Die dritte Generation der Pixel-Smartphones wird mit dem Update auf Android 12 bereits das letzte Versions-Update erhalten und bekam im Oktober das vermutlich letzte Sicherheitsupdate.

Pixel 3 / Pixel 3 XL

Pixel 3a / Pixel 3 a XL

Pixel 4 / Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Samsung

Samsung hat sich bisher nicht offiziell zu einem Android 12-Update geäußert – zumindest nicht direkt. Allerdings hat man vor wenigen Tagen das neue One UI 4 angekündigt, das auf allen Smartphones der Jahre 2020 und 2021 ausgerollt werden soll. Und weil One UI 4 nur in Kombination mit Android 12 verfügbar ist, kann man die folgende Liste als recht zuverlässig ansehen:

Galaxy S

Galaxy Note

Galaxy Z & Galaxy Fold

Galaxy A

Galaxy Tab

Galaxy M

Galaxy F

Galaxy F62

Galaxy F52 5G

Galaxy F22

Galaxy F12

Galaxy F02s

Galaxy F41

Galaxy XCover

» Mehr Informationen zum Samsung-Update









Xiaomi

Xiaomi hatte sich schon vor einigen Monaten mit einer kurzen Liste offiziell gemeldet, doch natürlich werden sehr viel mehr Smartphones mit Updates versorgt. Seit Ende August kursiert die folgende Liste mit 71 Smartphones, die im Laufe der nächsten Monate auf Android 12 aktualisiert werden sollen:

Blackshark

Blackshark 3

Blackshark 3 Pro

Blackshark 3s

Blackshark 4

Blackshark 4 Pro

Xiaomi Mi

Mi 10

Mi 10 Lite

Mi 10 5G Zoom

Mi 10 5G Youth

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10i

Mi 10T Lite

Mi 11

Mi 11 Lite 4G

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11X

Mi 11X Pro

Mi 11i

Mi MIX FOLD

Mi Note 10 Lite

POCO

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F3 GT

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

Redmi

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Zoom

Redmi K30S Ultra

Redmi K30i 5G

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi Note 10

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 (Global)

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9T

Redmi Note9 Pro Max

» Mehr Informationen zum Xiaomi-Update









LG

LG ist kürzlich aus dem Smartphone-Markt ausgestiegen, hat aber dennoch verkündet (oder versprochen?), die folgenden Smartphones auf Android 12 aktualisisieren zu wollen. Ob man das tatsächlich einhält und wie lange das dauern wird, bleibt abzuwarten.

LG Wing

LG Velvet

LG Velvet LTE

LGG V50S

LG V50

LG G8

LG Q31

LG Q52

LG Q92

OnePlus

Noch keine Informationen bekannt

Oppo

Noch keine Informationen bekannt

Huawei

Noch keine Informationen bekannt

» Android 12: Neue Google-App Play Protect taucht bei vielen Nutzern auf – ausgelagerter Malware-Scanner?

» Android 12: Google kündigt nächste Beta an – Android 12.1 für Foldables kommt wohl noch in diesem Jahr

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren