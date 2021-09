Google One: Das Speicher-Abo bringt viele Vorteile – von diesen Extraleistungen können Abonnenten profitieren

In den vergangen Monaten dürften viele Nutzer ein Abo bei Google One abgeschlossen habe, denn die durchgeführten Speicherplatz-Änderungen bei Google Fotos und Google Drive machen es bei gleichbleibender Nutzung (oft) notwendig und langfristig fast zur Pflicht. Mit einem Google One-Abo gibt es aber nicht nur den zusätzlichen Speicherplatz für die drei großen Produkte, sondern auch eine Reihe von weitere Vorteilen. Und wer diese voll ausnutzt, macht unter dem Strich sogar einen deutlichen Gewinn.



Google One ist vor etwa drei Jahren gestartet und löste allein schon wegen des Namens einen kleinen Hype aus – dabei war es anfänglich nicht viel mehr als eine umbenannte Speicherverwaltung. Preislich war Google One attraktiver als das Vorgänger-Produkt, aber das war dann auch schon alles. Im Laufe der Zeit kamen weitere Vorteile dazu, die viele Abonnenten ohne weitere Kosten zusätzlich erhalten – eine ähnliche Entwicklung wie über die Jahre bei Amazon Prime. Allerdings sollte Google daran arbeiten, den Umfang des Abos zu erweitern und den Fokus nicht mehr vollständig auf den Speicherplatz zu legen. Aber das ist ein anderes Thema.

Speicherplatz lässt sich bei Google One nur im Abo kaufen, sodass dauerhaft laufende Kosten anfallen, aber für die meisten Nutzer dürfte es dennoch günstiger sein, als sich selbst um lokalen Speicher und die Datensicherung zu kümmern. 100 Gigabyte gibt es immerhin schon für 1,99 Euro pro Monat, für einen weiteren Euro erhaltet ihr 200 GB und für 9,99 Euro im Monat oder 99,99 Euro im Jahr seid ihr schon bei zwei Terabyte. Das ist übrigens das Abo, das ich selbst schon seit Jahren besitze.

Ob 100 Euro pro Jahr viel oder wenig Geld für den Cloudspeicher sind, kann man Pauschal nicht sagen. Im Marktvergleich ist es angemessen und ihr werdet kaum einen anderen Anbieter finden, der bei ähnlicher Zuverlässigkeit günstiger ist. Natürlich spielt gerade in diesem Bereich die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit des Anbieters eine große Rolle. Wer alles zu Startup XY schaufelt und sich nicht anderweitig absichert, könnte ein Problem haben. Bei Google sind die Daten hingegen mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit sicher. Vielleicht werdet ihr aus dem Konto ausgesperrt, aber dass Daten verloren gehen ist bei Google auf die Masse der Nutzer gesehen fast ausgeschlossen.









Rabatt im Google Store

Google One bietet neben dem zusätzlichen Speicherplatz weitere Vorteile, die man nicht außer Acht lassen darf: Besitzt ihr das 200 GB-Abo, erhaltet ihr 3 Prozent nachträglichen Rabatt im Google Store. Nachträglich bedeutet, dass ihr drei Prozent des Kaufpreises nach Abwicklung der Bestellung als Guthaben erhaltet. Habt ihr 2 TB oder mehr abonniert, sind es schon 10 Prozent. Kauft ihr also ein neues Pixel-Smartphone, könnt ihr euch mit diesem Zusatzguthaben schon wieder einen Google TV-Dongle Gratis sichern. Und für diesen natürlich auch wieder Rabattpunkte erwirtschaften.

Drei Monate Stadia kostenlos

Als Google One-Abonnent erhaltet ihr schon seit Anfang des Jahres im Rahmen einer Aktion drei Monate Stadia Pro kostenlos. Eigentlich sind es nur zwei Monate, denn den kostenlosen Probemonat erhält jeder Nutzer. Ihr spart also knapp 20 Euro. Das kann bei den Nutzern mit geringem Kontingent schon der Jahresbeitrag für Google One sein. Und weil ihr vielleicht das Stadia-Starterpaket im Google Store kaufen möchtet, kommt auch wieder der erste Vorteil zum Tragen. Eine Laufzeit für diese Aktion nicht bekannt, es kann jederzeit beendet werden und ist kein fester Bestandteil von Google One.

Google Play Points Gold-Status

Google One-Abonnenten erhalten von Beginn an den Gold-Status bei den Google Play Points. Dieser muss normalerweise erst durch einige Käufe verdient werden und spart euch somit schon einmal die Startkosten. Mit diesen Punkten könnt ihr euch zusätzliche Inhalte günstiger sichern, Aktionen nutzen und bei umfangreicherer Nutzung der Play Store-Infrastruktur in Apps und Spielen einiges an Geld ersparen. Alle Details zu den Play Points findet ihr in diesem Artikel.

Hotelbuchungen

Google One wirbt damit, dass Nutzer bei der Buchung von Hotels über Googles Reiseportal bis zu 40 Prozent Rabatt erhalten können. In der Regel sind es zwar nicht viel mehr als 15 bis 25 Prozent – aber jeder Rabatt zählt. Je nachdem, welches Hotel und welche Dauer ausgewählt wird, habt ihr allein schon dadurch den Jahrespreis auch für größere Google One-Kontingente wieder heraus. Und hoffentlich wird die Übernachtung im Hotel in fernen Regionen bald wieder die Urlaubsregel statt absoluter Ausnahme.









VPN & Google-Support

Google One bietet seit einigen Monaten ein eigenes VPN-Angebot, das erst seit August auch in Deutschland nutzbar ist. Um Zugang zum VPN zu erhalten, müsst ihr mindestens ein Kontingent von 2 Terabyte abonniert haben (9,99 Euro pro Monat) und könnt es anschließend unter Android auf dem Smartphone verwenden. Es ist allerdings geplant, diesen Zugang zeitnah auszubauen, sodass auch Desktopnutzer Zugriff erhalten. Alle Informationen zum VPN erhaltet ihr in diesem Artikel. Als weiteren Vorteil gibt es außerdem den zusätzlichen Google-Support, den ich aber nur der Vollständigkeit halber erwähne. Der Google-Support kann oft nicht helfen und die Antwortzeiten sind nicht besser als beim Gratis-Support. Das ist eher ein theoretischer Vorteil, der das Abo nicht rechtfertigt.

Speicherplatz mit der Familie teilen

Der dauerhaft wichtigste Vorteil von Google One: Ihr könnt den gekauften Speicherplatz mit der Familiengruppe teilen, die bei Google Family Link angelegt ist. Allein das hat mir damals bei der Umstellung einige Euro pro Monat erspart. Denn statt wie bisher für jedes Familienmitglied 100 oder 200 GB zu kaufen, kann man sich das für einige Personen ersparen oder gemeinsam ein 2 TB-Abo abschließen. Es hängt ganz von der Konstellation ab, aber das Einsparpotenzial ist relativ gesehen recht groß.

Geschenke

In den letzten zwei Jahren gab es immer wieder Geschenke für treue Google One-Nutzer. Das reicht von kostenlosen Chromecasts über Stadia-Vergünstigungen bis hin zu YouTube Premium-Ermäßigungen oder speziellen Rabatten. In diesem Jahr ist mir bisher nichts bekannt, aber das kann sich schnell ändern. Und wer damals 1,99 Euro pro Monat gezahlt und einen Chromecast für UVP 60 Euro geschenkt bekommen hat, profitiert rein rechnerisch sogar noch heute davon.

