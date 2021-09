Google Files: Neues Feature ‘Smart Storage’ löscht bei Google Fotos gesicherte Medien & neuer Papierkorb

Der smarte Dateimanager Google Files hat sehr viele Fans, denn neben den einfachen Zugriff auf die lokalen Dateien besitzt die App eine ganze Reihe an Features, die nicht mehr benötigte Dateien löschen kann. In diesem Bereich gibt es nun gleich zwei neue Features, von denen eines bereits von allen Nutzern verwendet werden kann: Einen Papierkorb sowie das automatische Löschen der bei Google Fotos gesicherten Medien.



Gesicherte Fotos automatisch löschen

Viele Nutzer dürften trotz der Speicherplatzeinschränkungen auch heute noch das automatische Backup bei Google Fotos aktiviert haben. Dieses sorgt dafür, dass viele auf dem Smartphone gespeicherte Bilder und Videos in die Cloud hochgeladen und dort dauerhaft gesichert werden. Weil die Dateien in der Cloud vermeintlich sicherer als auf dem lokalen Smartphone sind (in puncto Schutz vor Datenverlust), steht nun das neue Feature Smart Storage für Pixel-Nutzer vor der Tür.

Mit diesem optionalen Feature lassen sich automatische alle Bilder und Videos vom Smartphone löschen, die bei Google Fotos gesichert wurden und mindestens 60 Tage alt sind. Wird dieses Feature aktiviert, das standardmäßig abgeschaltet ist, geschieht die Löschung ohne jegliche Rückfrage. Das sorgt dafür, dass ihr immer genügend Platz auf dem Smartphone habt und dank der Google Fotos-Stärke, die Cloudbilder mit der lokalen Galerie zu vermischen, könnte das im besten Fall kaum auffallen.

Ein solches Feature ist aber natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, sodass ihr euch die Aktivierung sehr gut überlegen solltet. Denn wenn die Bilder erst einmal vom Smartphone gelöscht sind, ist die Wiederherstellung der “lokalen Kopie” schwerer als gedacht.









Papierkorb

Fast jedes moderne Desktop-Betriebssystem verfügt über einen Papierkorb, in dem zuvor gelöschte Dateien gesammelt werden und somit noch eine Gnadenfrist bis zur endgültigen Löschung erhalten. Dieser lässt sich entweder in regelmäßigen Abständen leeren oder die dort vorhandenen Dateien am vorherigen Pfad wiederherstellen. Unter Android ist der Papierkorb bisher nicht verbreitet – was sich mit Android 12 ändern kann, doch mit Google Files lässt es sich nun mit allen Android-Versionen nutzen.

Auf obigen Screenshots seht ihr den Papierkorb, der wie ein virtueller Ordner zu behandeln ist und eine simple Dateiauflistung inklusive einiger Details bietet. Darin befindliche Dateien werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht und können dementsprechend innerhalb dieser Frist auch wiederhergestellt werden. Bisher ist dieses Feature nur bei wenigen Nutzern zu sehen, könnte aber spätestens mit Android 12 breit ausgerollt werden.

