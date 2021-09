Google Fotos: Bilder ausdrucken – Abzüge lassen sich in neuen Größen und bald auch auf Leinwand bestellen

Auf der Fotoplattform Google Fotos gibt es schon seit langer Zeit die Möglichkeit, von den in der Cloud gespeicherten Bildern Abzüge zu bestellen oder aus Fotosammlungen ein Fotoalbum zu erstellen. Dieses Feature dürfte einen wichtigen Teil zur Finanzierung der Fotoplattform beitragen und wird nun entsprechend erweitert. US-Nutzer können Bilder nun auch auf Leinwand bestellen, der Start in Deutschland dürfte aber nicht lange auf sich warten lassen.



Google Fotos bietet mehrere Möglichkeiten, um die digital in der Cloud gespeicherten Bilder wieder in Händen halten zu können: Vom Abzug über automatische Prints bis hin zu Fotobüchern. Alle neuen Angebote wurden stets in den USA pilotiert und erst später oder nur in eingeschränkter Form nach Deutschland und viele andere Länder gebracht. Genauso dürfte es sich nun auch mit den neuen Abzügen verhalten, die ab sofort von US-Nutzern bestellt werden können.

Neben weiteren Fotogrößen für Abzüge gibt es nun auch die Möglichkeit, Bilder auf Leinwand zu bestellen. Diese Form des Ausdrucks erfreut sich immer größerer Beliebtheit und könnte auch auf Google Fotos sehr häufig ausgewählt werden. Vielleicht ist das der erste Schritt in Richtung einer umfangreicheren Dienstleistung für Fotogeschenke, denn bis dahin ist es mit Fotobüchern und Leinwänden ja nicht mehr ganz so weit. Die Abwicklung erfolgt ohnehin über externe Partner.

Produktauswahl und Preise findet ihr direkt auf der Infoseite der Photo Prints. Dort werdet ihr vielleicht auch bemerken, dass die Seite zum Teil in deutscher Sprache zur Verfügung steht. Das deutet darauf hin, dass man einen Start im deutschsprachigen Raum zumindest im Hintergrund schon vorbereitet.

» Google Fotos Prints

[Google-Blog]

