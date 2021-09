Android 12: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der fünften Beta-Version für die Pixel-Smartphones (Galerie)

Google hat gestern Abend die fünfte und allerletzte Android 12 Beta für viele Pixel-Smartphones veröffentlicht, die trotz des sehr fortgeschrittenen Stadiums noch einige Neuerungen im Gepäck hat. Der heimliche Release Candidate schraubt noch an einigen Details, bringt überarbeitete Designs und leider auch neue Probleme mit sich. In diesem Artikel fassen wir alle wichtigen Neuerungen zusammen.



Eigentlich hätten wir für gestern Abend den Android 12 Release Candidate erwartet, der den Weg für die finale Version in der kommenden Woche freimacht. Doch daraus ist erst einmal nichts geworden, denn Google bezeichnet die Version offiziell als “Android 12 Beta 5” – was aber nicht bedeuten muss, dass es kein Release Candidate ist. Ob also noch eine weitere Version folgt oder direkt mit dem finalen Rollout nachgelegt wird, bleibt abzuwarten.

Android 12 Beta 5 bringt noch einige Neuerungen mit, die wir in diesem Artikel in kurzer und knapper Form zusammenfassen:

Smartphone-Sperre im Power-Menü

Der Button zum Sperren des Smartphones ist nun dauerhaft im Power-Menü zu sehen. Bisher ließ sich dieser ausblenden, doch offenbar hält Google diesen für so wichtig, dass man die Option aus den Einstellungen entfernt hat. Sieht in dieser Variante auch schicker aus, wobei die Position des Ausschalten-Buttons aus meiner Sicht in der Ecke unten Links eher ungut platziert ist. Ein Tausch mit dem Neustart-Button wäre für mich sinnvoller, ist aber reine Geschmackssache.









Mehr Abstand auf dem Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm nutzt die zur Verfügung stehende Fläche nun etwas besser als in den Vorversionen. Sowohl die Uhrzeit als auch die Benachrichtigungen rutschen um einige Pixel weiter nach unten, was im direkten Vergleich zwar besser aussieht, im Alltag aber kaum auffallen dürfte. Im Gegenzug wandert das Schloss-Icon übrigens weiter nach oben, um sich deutlicher von den neuen Buttons zur Smart Home-Kontrolle und dem Zugriff auf die Payment-Funktionen abzuheben. Siehe nächster Punkt.

Smart Home-Verknüpfung auf dem Sperrbildschirm

Auf dem Sperrbildschirm gibt es nun neue Buttons am unteren Rand, mit denen sich der Zugriff auf die Smart Home-Steuerung sowie Google Pay abkürzen lässt. Sicherlich eine sehr sinnvolle Platzierung, wenn das Smartphone nur für diesen einen Zweck aus der Tasche geholt wird.

Neue Suchfunktion im Pixel Launcher

Die vor einigen Wochen erstmals aufgetauchte neue Suchfunktion im Pixel Launcher wird nun für alle Nutzer freigeschaltet. Mit dieser ist es möglich, neben den installierten Apps nach weiteren Inhalten wie Kontakten, Einstellungen, Pixel-Tipps und in Zukunft sicherlich noch weiteren Inhalten zu suchen. Mehr Informationen findet ihr im verlinkten Artikel.









Widgets und Material You für die Uhr-App

Die Uhr-App erhält nun das Material You-Design sowie ein Widget in diesem neuen Design. Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, wie das nun aussieht. Erinnert sehr stark an das Android 12-Easteregg, das wir euch schon vor einigen Wochen gezeigt haben und nun ebenfalls erweitert wird.

Neues Android 12-Easteregg

Das Android 12 Easteregg wurde nun erweitert. Nachdem ihr die Uhr auf 12:00 Uhr gestellt habt, ist die erste Stufe wie bisher beendet. Anschließend wird ein neues Widget freigeschaltet, das als 1×1 beginnt, aber auf die gesamte Displaygröße erweitert werden kann. Dieses zeigt die Material You-Farbtabelle basierend auf dem eingestellten Hintergrundbild. Es hat also auch informativen Charakter.

