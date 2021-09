Android 12: Finale Version steht vor der Tür – es folgt wohl bald Android 12.1 & das ist Googles Zeitrahmen

Vor wenigen Tagen hat Google recht überraschend die fünfte Android 12 Beta veröffentlicht, die selbst in den aktuellen Zeitplänen nicht vorgesehen war und daher von vielen als heimlicher Release Candidate gewertet wird. Nun wird über den Zeitraum des Release der finalen Version spekuliert und es gibt erste Hinweise auf ein mögliches Android 12.1, das auf den Pixel 6-Smartphones zum Einsatz kommen könnte.



Mittlerweile steht fest, dass keine Android-Version zuvor eine solche lange Phase der Vorabversionen hatte, wie Android 12: Die erste Developer Preview wurde bereits 18. Februar veröffentlicht – also vor fast sieben Monaten – und es gibt noch immer kein konkretes Datum für den finalen Release. Außerdem kam keine Android-Version der letzten fünf Jahre so spät auf den Markt, wie Android 12. Der bisher spätestens Zeitpunkt war mit Android 11 der 8. September – also der Tag, an dem die Beta 5 von Android 12 veröffentlicht wurde.

Die Release-Daten der fünf letzten Android-Versionen

Android 11: 8. September 2020

Android 10: 3. September 2019

Android 9 Pie: 6. August 2018

Android 8 Oreo: 21. August 2017

Android 7 Nougat: 22. August 2016

Android 12 kommt in einigen Wochen

Obige Liste zeigt den Release der letzten fünf Android-Versionen. Diese haben wir längst überschritten und damit ist es nur noch eine Frage von Tagen, bis die finale Version von Android 12 auf den Markt kommt. Während der Ankündigung der Beta 5 hatte man verkündet, dass die finale Version “in einigen Wochen” kommen soll. Ausgehend vom “fehlenden” Pixel Feature für diesen Monat sollte es noch im September soweit sein. Bei Google kann eine solche Formulierung auch bedeuten, dass es schon in der kommenden Woche soweit ist. Denn bei Android spricht man eher selten von “soon”, weil der Release nicht nur von fixen Zeitplänen, sondern dem Status der bekannten Bugs oder den wichtigen neuen Kernfunktionen abhängig ist.

Mehr Einblicke in den diesjährigen Zeitplan erhaltet ihr in diesem Artikel.









Auf Android 12 folgt wohl nicht Android 13

Android 12 ist noch gar nicht auf dem Markt, da gibt es schon Hinweise auf Android 12.1. Erstmals seit mehreren Jahren soll es eine Zwischenversion zu Android 13 geben, die die erste seit Android 8.x wäre. Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn diese schon wenige Wochen nach dem finalen Release auf den Markt kommt und auch nur auf den Pixel-Smartphones zur Verfügung steht – möglicherweise sogar nur auf den Pixel 6-Smartphones.

Würde natürlich sehr gut passen, wenn man statt Android 13 ein Android 12.1 herausbringt, aber das wird mit ziemlicher Sicherheit nicht der Fall sein. Ohnehin würde die Zwischenversion wohl schon sehr bald erscheinen und man würde das Problem nur um ein Jahr verschieben. Für viel wahrscheinlicher halte ich es, dass man eine separate Version für die Pixel-Smartphones herausbringt, die einige notwendige Verbesserungen für die neue Pixel-Generation enthält.

—

Sollte Google tatsächlich wieder auf Zwischenversionen setzen, wäre das sicherlich nicht die schlechteste Idee und gäbe dem Unternehmen die Möglichkeit Verbesserungen, Änderungen und Neuerungen in das Betriebssystem zu bringen, ohne den Druck auf die Smartphone-Hersteller noch weiter zu erhöhen, die einfach nur “Android 12” herausbringen und die Zwischenversionen in den allermeisten Fällen überspringen.

