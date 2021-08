Pixel Buds A & Nest-Kameras: Neue Google-Produkte sind jetzt in Deutschland verfügbar (Google Store & Co)

Google hat in den letzten Wochen einige neue Produkte vorgestellt, mit denen die bekannten Produktlinien erweitert oder in die nächste Generation gebracht werden sollen: Die Präsentation der Pixel Buds A liegt schon etwas zurück, vor zwei Wochen hat man mit den neuen Nest-Produkten nachgelegt und ab heute sind sie alle im Google Store sowie bei einigen weiteren Händlern verfügbar.



Pixel

Nach einer längeren Pause tut sich wieder was in Googles Hardware-Portfolio: Das Pixel 6 steht vor der Tür, das Pixel 5 wurde eingestellt und schon in wenigen Tagen kommt der neue Fitbit Charge 5 Fitnesstracker. Doch nun dürfen sich erst einmal alle Interessierten über neue verfügbare Produkte freuen: Ganze drei Monate nach der Präsentation sind nun die Pixel Buds A-Kopfhörer im Google Store für 99 Euro verfügbar und können außerdem bei den Onlinehändlern Media Markt und Saturn vorbestellt werden.

Pixel Buds A: Google Store | Media Markt | Saturn

Nest-Kameras und Türklingeln

Erst vor zwei Wochen wurden die neuen Nest-Produkte vorgestellt und nun sind die ersten beiden im Google Store sowie bei Media Markt und Saturn verfügbar: Neu ist die Nest Cam Outdoor mit Akku für 199 Euro sowie die Nest Doorbell-Türklingeln für 199,99 Euro. Die weiteren Nest-Kameras sollen erst später in Deutschland auf den Markt kommen.

Nest Cam Outdoor mit Akku: Google Store | Media Markt | Saturn

Nest Doorbell: Google Store | Media Markt | Saturn

