Pixel 5 & Pixel 4a 5G: Google hat die Produktion der beiden aktuellen Pixel-Smartphones bereits eingestellt

Google bereitet sich auf die nächste Generation der Pixel-Smartphones vor: Nach der Vorstellung des Pixel 5a und der Ankündigung des Pixel 6 sind nun dessen beide Vorgänger in den ersten Google Stores in Kürze nicht mehr erhältlich. Sowohl Pixel 4a 5G als auch Pixel 5 sind in den USA kaum noch zu haben. Das bedeutet auch für deutsche Fans, dass nun Eile geboten ist.



Gerade erst wurde das Pixel 5a vorgestellt, da verabschiedet man sich schon von der 2020er-Generation und schafft Platz für neue Geräte: Ein Google-Sprecher hat nun bestätigt, dass sowohl das Pixel 4a 5G als auch das Pixel 5 nicht mehr produziert werden – es werden also nur noch die Lagerbestände abverkauft. Das Pixel 4a wird nach letztwöchigen Angaben noch weiter produziert und somit noch etwas länger erhältlich sein.

Ein Produktionsstopp muss nicht bedeuten, dass die Smartphones in wenigen Tagen nicht mehr erhältlich sind. Manchmal dauert es Wochen oder gar Monate, denn die Lager der Händler könnten noch gut gefüllt und vielleicht auch noch die letzten Geräte aus den Produktionsstätten unterwegs sein. Dennoch solltet ihr euch bei Interesse nicht mehr zu viel Zeit lassen. Und damit setzt sich Googles merkwürdige Produkt-Strategie fort. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass das Pixel 5 ausverkauft sein wird, bevor das Pixel 6 überhaupt offiziell präsentiert wird.

Hierzulande wird es dann bis zum Verkaufsstart des Pixel 6 nur noch das Pixel 4a geben, das aber ebenfalls wohl keine lange Produktionszeit mehr vor sich hat. Dass der Google Store die aktuellen Smartphones schon nach weniger als 12 Monaten aus dem Sortiment nimmt, ist übrigens keine Neuheit und eher Standard. Dennoch ergibt das mal wieder eine merkwürdige Situation.

» Pixel Buds A: Googles smarte Budget-Kopfhörer können endlich vorbestellt werden – 99 Euro & bald verfügbar

» Pixel 6: Google liefert die Smartphones ohne Ladegerät – der nächste Stolperstein oder längst überfällig?

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren