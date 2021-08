Pixel Buds A: Googles smarte Budget-Kopfhörer können endlich vorbestellt werden – 99 Euro & bald verfügbar

Google hat vor mittlerweile drei Monaten die smarten Kopfhörer Pixel Buds A vorgestellt, die als Budget-Ableger für die recht beliebten Pixel Buds der zweiten Generation platziert wurden. Nach einer endlos langen Wartezeit sind die günstigen Kopfhörer nun endlich bei den ersten Händlern sowie im Google Store für 99 Euro vorbestellbar. Ausgeliefert werden sie je nach Händler sofort oder möglicherweise erst in einigen Wochen.



Die vergangene Woche hielt einige Überraschungen für Pixel-Fans bereit: Google hat das Pixel 5a 5G und verkündet, dass das Pixel 6 ohne Ladegerät in den Verkauf gehen wird. Später hatte hat man dann noch einmal nachgelegt und die Vorbestellungen für die smarten Budget-Kopfhörer Pixel Buds geöffnet. Diese wurden schon Anfang Juni offiziell angekündigt und wenige Tage später in den USA in den Verkauf gebracht. Für Deutschland gab es damals nicht einmal ein Datum für den Verkaufsstart. Und streng genommen gibt es das jetzt immer noch nicht.

Die Pixel Buds A lassen sich bei Media Markt, Saturn sowie im Google Store für 99 Euro vorbestellen. Laut der Ankündigung sollen sie ab dem 25. August vom Google Store ausgeliefert werden, während die beiden Onlinehändler noch vom 15. bis 17. September sprechen. Entweder haben Saturn und MM falsche Informationen oder der Google Store hält sich die Kopfhörer noch einige Wochen exklusiv – das muss man einfach Mal beobachten.

