Chrome OS: Google behebt die Login-Probleme – so installiert ihr das Update & so kam es zu dem Fehler

Einige Nutzer und vor allem Admins von Googles Betriebssystem Chrome OS dürften in den letzten 48 Stunden einiges durchgemacht haben, denn ein fehlerhaftes Update hat dafür gesorgt, dass der Login in das Google-Konto nicht möglich gewesen ist. In Kürze pusht Google ein neues Update, dass das Problem behebt und sich nur manuell installieren lässt. Außerdem verrät man, wodurch dieser Fehler ausgelöst wurde. UPDATE: Das Update ist da.



Chromebooks sind nur mit einem Login in das Google-Konto sinnvoll nutzbar, doch durch ein fehlerhaftes Update war dieser für die Nutzer, die das Update bereits installiert haben, nicht mehr möglich. Nun hat Google ein weiteres Update angekündigt, das im Laufe des Tages ausgerollt werden und den Fehler beheben soll. Die Installation wird bei betroffenen Nutzern allerdings nicht automatisch durchgeführt, weil sie nicht eingeloggt sind. Wer das Update bereits installiert und das Chromebook noch nicht neu gestartet hat, sollte es noch erhalten.

So installiert ihr das Update

Ihr müsst euch mit dem Chromebook in den Gast-Modus einloggen, der bekanntlich ohne Login funktioniert. Von dort öffnet ihr einfach die chrome://settings/help Seite und der Download sowie die Installation des Updates sollte angestoßen werden. Achtet darauf, dass es nicht die Version 91.0.4472.165 ist. Anschließend das Chromebook neu starten und alles sollte wieder stabil laufen. UPDATE: Google hat nun das Update auf die Version 91.0.4772.167 veröffentlicht, mit der das Problem behoben wird.

So kam es zu dem Problem

Das Problem wurde tatsächlich durch ein einziges Zeichen ausgelöst. Im Quellcode wurde ein “&” vergessen, das eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Variable mit dem hinterlegten Passwort entschlüsselt und dann mit der Eingabe des Nutzers verglichen wird. Durch das fehlende & wurde die Variable nicht korrekt übergeben, sodass das Passwort natürlich in jedem Fall falsch gewesen ist. Dass so etwas durchrutschen konnte, zeigt allerdings, dass für diese Version wohl nicht genügend getestet oder diese versehentlich zu früh freigegeben wurde.

» Google Chrome 92 ist da: Einige neue Chrome-Aktionen, Berechtigungen-Overlay & verbesserter Phishing-Schutz

» Android 12 & Google Telefon: Pixel-Nutzer berichten von Problemen mit den Anruf-Benachrichtigungen

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren