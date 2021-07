Aktionen bei Amazon: Fire TV Stick für 25 Euro & Echo Smart Speaker reduziert – so nutzt ihr Google-Dienste

Bei Amazon fallen mal wieder die Preise und erstmals nach dem Ende des Prime Day gibt es einige smarte Amazon-Produkte zu reduzierten Preisen: Vermutlich nur noch an diesem Wochenende könnt ihr beim Kauf der Echo Smart Speaker mehrerer Größeren sowie beim Fire TV Stick in den diversen Ausführungen einiges an Geld sparen. Und weil man Amazon-Hardware sowieso niemals ohne Rabatt kaufen sollte, könnte man nun vielleicht wieder zuschlagen. So installiert ihr die Google-Dienste.



Fans von Amazon- und Google-Produkten dürfen sich freuen, denn derzeit gibt es nicht nur Geschenke bei Saturn, sondern auch der Onlinehändler hat wieder einige Produkte reduziert. Dazu gehören eine Auswahl der Echo Smart Speaker sowie der Amazon Fire TV in mehreren Varianten. Den Echo Dot bekommt ihr nun für 45,99 Euro, den Echo Flex sogar für unter 20 Euro und wer einen Fire TV Stick Lite mit Fernbedienung sucht, muss derzeit nur 24,99 Euro auf den Tisch legen. Vielleicht ist es etwas für euch dabei, schaut einfach einmal herein 🙂

Letzte Aktualisierung am 17.07.2021 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!















