UEFA Euro 2020: Google-Doodle zum Start der Fußball-Europameisterschaft 2021 + Spielplan & Ergebnisse

Heute geht es los! Die UEFA Euro 2020 startet und natürlich zelebriert Google den Start Fußball-Europameisterschaft mit einem sehr gelungenen Doodle. Nachdem Fußball-Fans im vergangenen Jahr aus bekannten Gründen auf die Meisterschaft verzichten mussten, wird sie in diesem unter alter Bezeichnung nachgeholt. Google hält natürlich wieder jede Menge Fußball-Informationen und Spielstände bereit.



Das heutige Google-Doodle zur UEFA Euro 2020 besteht in diesem Jahr aus einem Gesamtbild der Fußball-Europameisterschaft, die zum Jubiläum bekanntlich in mehreren Ländern stattfindet. Wie bei allen Fußball-verbundenen Themen der letzten Jahre bildet das runde Leder das Zentrum des Doodles. Darunter sehen wir dann direkt ein angedeutetes Fußballfeld mit zwei Toren und natürlich die Pfeife des Schiedsrichters.

Rundherum finden sich jede Menge Gebäude, die wohl die einzelnen Länder symbolisieren sollen. Ich muss zugeben, dass ich bis auf die Windmühle, die ich den Niederlanden zuordne, kein weiteres Gebäude bzw. einen bestimmten Baustil erkenne. Die graue Burg könnte vielleicht in England stehen, aber so genau lässt sich das nicht sagen. Der Google-Schriftzug ist beim heutigen Doodle wieder sehr deutlich zu erkennen und wenig überraschend ersetzt der Ball das zweite ‘o’ des Logos.

Ein Klick auf das Doodle führt heute direkt zur Suchanfrage UEFA Euro 2020, die neben den üblichen Schlagzeilen und Suchergebnissen natürlich die obligatorische Onebox mit den Ergebnissen, Nachrichten, Tabellen und Live-Spielständen enthält. Die Umsetzung dürfte vielen Nutzern seit Jahren vertraut sein und kommt auch diesmal wieder zum Einsatz.









Bis auf diese Onebox hat Google bisher keine Aktionen oder Info-Portale rund um die Fußball-Europameisterschaft gestartet – das war in den Vorjahren schon anders. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das Fußballfieber in diesem Jahr doch sehr viel abgekühlter ist – oder bilde ich mir das nur ein? Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Heute Abend stehen sich Italien und die Türkei in Rom gegenüber. Am morgigen Samstag dürfen sich unsere Schweizer Leser vor den TV setzen, am Tag darauf die Österreicher und für die Deutschen beginnt die EM sogar erst am Dienstag.

Die Fußball-Europameisterschaft 2021 (offiziell UEFA EURO 2020) soll – als 16. Austragung des Wettbewerbs – vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in zehn europäischen Städten und einer asiatischen Stadt (Baku) stattfinden. Wie schon 2016 werden 24 Nationalmannschaften an der Endrunde teilnehmen. 20 Mannschaften wurden über die EM-Qualifikation, vier weitere über das Play-off-Turnier der UEFA Nations League 2018/19 ermittelt. Das Turnier sollte eigentlich vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 stattfinden, wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie aber um ein Jahr verschoben. Die beiden Halbfinale und das Finale werden im Wembley-Stadion in London ausgetragen. In Deutschland finden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale in der Münchener Allianz Arena statt.

