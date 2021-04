Tag der Arbeit: Ein sehr schönes Google-Doodle zum Maifeiertag 2021 – diese Berufe sind heute zu sehen

Am heutigen 1. Mai ist wieder Tag der Arbeit, der natürlich auch in diesem Jahr wieder mit einem sehr schönen Google-Doodle begleitet wird. Auch heute sind zum Tag der Arbeit, der paradoxerweise bekanntlich in vielen Ländern ein arbeitsfreier Tag ist, wieder einige Berufe im Google-Logo zu sehen. Auch heute sind es wieder die ganz alltäglichen Berufe, die geehrt werden. Der Maifeiertag wird in Deutschland schon seit über 80 Jahren gefeiert.



Das heutige Google-Doodle zum Tag der Arbeit wird seinem Titel auch in diesem Jahr wieder sehr gerecht, denn es sind zahlreiche Berufe zu sehen: Jeder Buchstabe des Google-Logos wird durch einen Berufszweig ersetzt, auch wenn der Schriftzug heute nur sehr undeutlich zu erkennen ist. Man hat also die Berufe statt den eigenen Schriftzug in den Mittelpunkt gestellt – darf an diesem Tag auch einmal sein.

Das große ‘G’ des Google-Schriftzugs zeigt heute einen Fensterputzer, der bereits einige Scheiben gereinigt hat. Das erste ‘o’ ist für die fleißigen Bauarbeiter reserviert, im zweiten wartet ein Feuerwehrmann inklusive Schlauch auf seinen nächsten Einsatz. Das kleine ‘g’ befindet sich heute im Supermarkt bei einer Regalbetreuerin, das kleine ‘l’ hilft dem Landwirt beim Pflücken der Früchte vom Baum und das letzte ‘e’ ist für das Krankenhaus-Personal reserviert.

Der Google-Schriftzug selbst wird heute eher nur angedeutet, ist aber durch die Farbgebung der einzelnen Szenerien sowie zum Teil integriert als Schatten oder in den Elementen zu sehen. Das war auch in den vergangenen Jahren häufig der Fall und ist ein guter Kompromiss aus der künstlerischen Darstellung und dem Schriftzug.









Der 1. Mai wurde in Deutschland erst im Jahr 1933 zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt, nachdem ein solcher Versuch im Jahr 1919 erstmals gescheitert ist.

Am 1. Mai 1933 hält Adolf Hitler eine Ansprache vor Hunderttausenden von Menschen auf dem Tempelhofer Feld. Der Massenaufmarsch ist mit der damaligen grossen Angst vor Entlassungen zu erklären und damit, dass die Auszahlung des Lohns verknüpft wurde mit der Teilnahme an der Demonstration und den Kundgebungen. Der Tag wird vom nationalsozialistischen Regime erstmals zum «Tag der nationalen Arbeit» und damit zum gesetzlichen Staatsfeiertag bei voller Lohnfortzahlung erklärt.

Der Feiertag selbst geht auf die Haymarket Affair zurück, bei der die nordamerikanische Arbeiterbewegung im Jahr 1886 zur Durchsetzung eines Achtstundentages zu einem Generalstreik aufgerufen hat.

Anfang 1886 rief die nordamerikanische Arbeiterbewegung zur Durchsetzung des Achtstundentags zum Generalstreik am 1. Mai auf – in Anlehnung an die Massendemonstration am 1. Mai 1856 in Australien, welche ebenfalls den Achtstundentag forderte. Der 1. Mai war traditionell auch der moving day, an dem öfter Wechsel im Beruf oder Wohnort durchgeführt wurden. Es kam darauf zu Massenstreiks und Demonstrationen in den Industrieregionen.

