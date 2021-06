Pixel Feature Drop: Google bringt neue Features auf die Pixel-Smartphones – das sind die Neuerungen (Video)

Google wird in wenigen Minuten das Android Sicherheitsupdate für Juni veröffentlichen, das nicht nur zahlreiche Sicherheitslücken im Betriebssystem stopft, sondern auch noch ein Pixel Feature Drop im Gepäck hat. Dieses funktionale Update wird bereits zum siebten Mal für alle noch unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt und bringt auch in diesem Monat sehr viele Neuerungen.



Google hatte Ende 2019 mit der Ankündigung überrascht, die Pixel-Smartphones weiter pushen und zusätzliche Anreize zum Kaufe schaffen zu wollen. Das erreicht man aber nicht nur mit langen Android-Updates, sondern auch durch stetige Verbesserungen des gesamten Ökosystems über dem Betriebssystem. Dafür wurde das Konzept des Pixel Feature Drop eingeführt, das in regelmäßigen Abständen (bisher alle drei Monate) neue Features auf die Smartphones bringt – und nun ist es wieder soweit.

Timelapse-Astrofotografie

Die Kamera spielt bei den Pixel-Smartphones eine sehr wichtige Rolle und hat mit jeder Generation nicht nur eine qualitative, sondern auch eine funktionelle Verbesserung erhalten. In den letzten Jahren waren das unter anderem das Timelapse-Feature sowie die Astrofotografie. Nun fügt man beides zusammen und bringt die “AstroTimelapse”-Fotografie. Eine logische Kombination, die in der Form bislang allerdings noch nicht möglich war und nun etwas Neues bieten wird.

Mit diesem Feature lassen sich die Bewegung der Sterne aufnehmen und in deutlich höherem Tempo visualisieren. Sobald ihr ein Foto von den Sternen mit dem Night Sight-Foto aufnehmen lasst, das bekanntlich mehrere Minuten Zeit in Anspruch nehmen kann, wird automatisch ein Video aufgenommen. Ihr erhaltet damit sowohl das Video als auch das Bild.









Gesperrter Ordner in Google Fotos

Schon seit gut zwei Wochen ist der “gesperrte Ordner” für Google Fotos bekannt, der nun mit dem aktuellen Pixel Feature Drop für alle eigenen Smartphones ausgerollt wird. Es ist mittlerweile üblich, dass die Verbesserungen nicht nur auf Betriebssystem-Ebene oder in den exklusiven Apps stattfinden, sondern auch in den Massen-Apps. Diese erhalten auf den Pixel-Smartphones zusätzliche Features, zu denen nun auch der gesperrte Ordner gehört.

Das Feature verspricht allerdings mehr als es halten kann: So wird es nur lokal funktionieren, die dort gespeicherten Bilder aus der Cloud löschen und somit auch nicht an anderer Stelle nicht nutzen können. Mehr Details zum gesperrten Ordner sowie einer weiteren Google Fotos-Verbesserung findet ihr in diesem Artikel. Gesichert werden kann der Ordner unter anderem mit den biometrischen Methoden zur Entsperrung des Smartphones.

Kopf Hoch!

Die kürzlich vorgestellte neue Heads Up-App von Digital Wellbeing steht nun für alle Nutzer der Pixel-Smarpthones zur Verfügung und soll die “Smombies” daran erinnern, im Straßenverkehr den Kopf zu heben. Details dazu findet ihr im folgenden Artikel:

Google Assistant nimmt Anrufe an

Kleine aber feine Verbesserung: Einen eingehenden Anruf könnt ihr nun auch durch den Google Assistant annehmen oder ablehnen. Sagt dazu einfach nur “Hey Google, Anruf annehmen” oder “Hey Google, Anruf ablehnen”.









Smarte neue Features für Gboard

Wenn ihr faktische Informationen wie Adressen, URLs oder Telefonnumern in die Zwischenablage verschiebt, kann die Tastatur-App Gboard dies nun erkennen und es zum Einfügen in die passenden Apps wie etwa den Messenger Google Messages anbieten.

Das Pixel Feature Drop Juni im Video

Im obigen Video seht ihr noch einmal alle Neuerungen des Feature Drop für den Monat Juni im Überblick.

