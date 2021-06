Android: Google rollt das Juni-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones aus – wieder mit Pixel Feature Drop

Der Juni hat schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber erst heute – pünktlich zum ersten Montag des Monats – hat Google das Android-Sicherheitsupdate veröffentlicht. Vor wenigen Minuten hat Google mit dem Rollout des Sicherheitsupdates für den Monat Juni 2021 auf die Pixel-Smartphones begonnen und stopft wie gewohnt eine ganze Reihe von Sicherheitslücken. Pixel-Nutzer dürfen sich erneut auf ein Pixel Feature Drop mit vielen neuen Funktionen freuen.



Stets zu Beginn der ersten Woche eines Monats rollt Google das Sicherheitsupdate für das Betriebssystem Android aus, das entdeckte Sicherheitslücken stopft oder Fehler behebt, die sich im Laufe der Zeit in die Plattform geschlichen haben. Ein großer Teil dieses Pakets besteht aus Bugfixes oder gestopften Lücken in den Hardware-Komponenten – allen voran sehr häufig von Qualcomm – die an die Nutzer weitergereicht werden. Doch ein Großteil der Nutzer wird die Updates niemals bekommen.

Für den Monat Juni wurden wieder viele Bugs und Sicherheitslücken in Android gemeldet, wobei wie in jedem Monat die gleichen Komponenten im Mittelpunkt der Probleme bzw. gefunden Bugs stehen und das Ausführen von beliebigen Code ermöglichten – ein jahrelanger Klassiker. Aber auch im sechsten Monat des Jahres 2021 gibt es eine ganze Reihe weiterer gestopfter Lücken in der System-Komponente sowie den Qualcomm-Komponenten. Insgesamt haben die Entwickler in diesem Monat 5 kritische sowie 36 mittelschwere Lücken entdeckt und gestopft.

Google veröffentlicht die Details zu den Sicherheitslücken und Bugs in den meisten Fällen erst nach dem Rollout des Updates, sodass diese in der Vergangenheit nicht ausgenutzt werden konnten, was auch in diesem Monat wie gewohnt mit Stolz vermeldet werden konnte.

Das schwerwiegendste dieser Probleme ist eine kritische Sicherheitslücke in der Media Framework-Komponente, die es einem Remoteangreifer ermöglichen kann, mithilfe einer speziell gestalteten Datei beliebigen Code im Kontext eines privilegierten Prozesses auszuführen. Die Bewertung des Schweregrads basiert auf den Auswirkungen, die das Ausnutzen der Sicherheitsanfälligkeit möglicherweise auf ein betroffenes Gerät haben würde, vorausgesetzt, die Plattform- und Dienstminderungen werden für Entwicklungszwecke deaktiviert oder bei erfolgreicher Umgehung. We have had no reports of active customer exploitation or abuse of these newly reported issues. Refer to the Android and Google Play Protect mitigations section for details on the Android security platform protections and Google Play Protect, which improve the security of the Android platform.









Pixel Feature Drop

Für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones der dritten bis fünften Generation gibt es in diesem Monat wieder ein Pixel Feature Drop, das neue Funktionen und Möglichkeiten auf die Smartphones bringt. Dazu gehört die verbesserte Astro-Fotografie, der neue gesperrte Ordner bei Google Fotos, ein verbessertes Gboard und mehr. Einen Überblick über alle Neuerungen erhaltet ihr im folgenden Artikel:

» Pixel Feature Drop: Google bringt neue Features auf die Pixel-Smartphones – das sind die Neuerungen (Video)

Wer das Update über OTA nicht abwarten möchte, kann sich sowohl die Factory- als auch die OTA-Images für die Pixel-Smartphones direkt bei Google herunterladen. Details zu allen Lücken gibt es direkt unter folgenden Links, in denen die einzelnen Probleme mit den Komponenten aufgelistet und im Detail erklärt werden.

Security Bulletin: Android Security Bulletin Juni 2021 | Pixel Security Bulletin Juni 2021

Images zum Download: Factory Images | OTA Images















