Material You: Das neue Android 12-Design zeigt sich im Google Messages Messenger (Screenshots)

Google wird mit Android 12 das neue Material You-Design einführen, das eine der größten visuellen Anpassungen der letzten Jahre in die Smartphone-Apps bringt. In den letzten Tagen sind die ersten Ansätze des neuen Designs bereits in einige Apps aufgetaucht und nun zeigt es sich auch im Messenger Google Messages. Es wird farbenfroh.



Material You ist die mittlerweile dritte Material-Generation und setzt auf farbenfrohe Flächen, große Elemente, abgerundete Ecken und sehr großzügige Layouts. Zusammen ergibt das obiges Gesamtbild, doch der Weg dahin wird erst jetzt von den ersten Apps beschritten. Wir haben euch in den letzten Tagen bereits einige Screenshots der neuen Material You-Oberflächen gezeigt, die allesamt bisher nur Ansätze der neuen Oberflächen gezeigt haben – das ist bei Messages nicht anders.

Google Messages gehört offenbar ebenfalls zur ersten Riege der Google-Apps und könnte das Material You-Design vom Start weg erhalten. Bastlern ist es nun gelungen, die Material You-Parameter in der Beta-Version der App zu aktivieren. Ist dies geschehen, gibt es plötzlich abgerundete Ecken im Suchfeld, in den möglicherweise vorhandenen Kategorie-Chips sowie einen völlig ovalen Button zum Erstellen einer neuen Nachricht. Außerdem wird es farbenfroh.

Die Farben orientieren sich an den Systemeinstellungen und können auch innerhalb einer App je nach Nutzer verschieden aussehen. Auf folgendem Screenshot seht ihr das Gesamtkunstwerk.









Die Grundzüge des neuen Designs sind sehr gut zu erkennen und auch nicht wirklich überraschend. Auch bei Messages darf man nicht vergessen, dass das Ganze noch Work-in-Progress ist und sich bis zum finalen Rollout noch sehr viele Dinge verändern dürften. Einzelne Elemente könnten ausgetauscht werden, vielleicht schraubt man der gesamten Oberfläche, ändert das Layout und auch die GUI des Betriebssystems dürfte so einiges dazu tun, dass das Ganze später so aussieht, wie es in der Ankündigung gezeigt wurde.

Es wird nur eine Frage von Tagen sein, bis das neue Design in weiteren Apps zu sehen ist. Seit wenigen Tagen haben alle Pixel-Nutzer ein erstes kleines Element des Material You-Designs auf ihren Sperrbildschirmen. Dort gibt es nach dem Sicherheitsupdate plötzlich einen abgerundeten Zähler für Benachrichtigungen.

