Android: Google bringt überraschend den ersten Klecks des Material You-Designs auf die Pixel-Smartphones

Google hat gestern Abend das Android-Sicherheitsupdate für den Monat Juni veröffentlicht, das neben einigen Bugfixes und zahlreichen gestopften Sicherheitslücken wieder ein Pixel Feature Drop im Gepäck hatte. Dieses hat eine Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones gebracht und nun wurde eine weitere überraschende Änderung entdeckt: Auf den Smartphones taucht nun ein Material You-Bestandteil von Android 12 auf.



Android 12 befindet sich bereits in der Beta-Phase und könnte schon in gut zwei Monaten als finale Version für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones veröffentlicht werden. Doch so wie sich das Material You-Design in den Google-Apps immer wieder zeigt, taucht es nun auch in Android auf: Das gestrige Sicherheitsupdate hat dafür gesorgt, dass Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm von Android 11 nun einen kleinen Zähler besitzen.

Besteht eine Benachrichtigung aus mehreren Einträgen, so wie etwa bei Messenger-Apps, wird die Anzahl nun in einem farbigen Badge neben der Benachrichtigung dargestellt. Dieses hebt sich deutlich hervor und besitzt abgerundete Ecken, was eindeutig für das Material You-Design spricht. Wird die Benachrichtigungsgruppe geöffnet, verschwindet Zähler und auch außerhalb des Sperrbildschirms ist dieser derzeit nicht zu sehen.

In Android 12 ist dieser Zähler bereits seit einigen Versionen enthalten und nun ist das Feature versehentlich oder absichtlich eben auch bei Android 11 gelandet. Gut möglich, dass die nächsten Sicherheitsupdates ebenfalls solche Komponenten mitbringen werden, um die Nutzer schon einmal an die neue Designsprache heranzuführen.

