Aktionen im Google Store: Pixel 4a-Smartphones mit Geschenken reduziert, Home Mini & Stadia Starterpaket

Es gibt neue Aktionen im Google Store, die ab sofort gelten und sowohl Pixel-Smartphones als auch einen leicht betagten Smart Speaker sowie das Stadia Starterpaket umfassen. Wer bei Googles Spieleplattform einsteigen möchte, kann dies nun für unter 60 Euro tun. Wer sich für ein Pixel 4a entscheidet, erhält noch ein ganzes Paket an weiteren “Geschenken” dazu.



Der Google Store hat die Preise gesenkt und bietet derzeit einige “ältere” Produkte günstiger an, die in Kürze einen Nachfolger erhalten können oder schon erhalten haben: Das Pixel 5a ersetzt die beiden Pixel 4a, der Google Home Mini ist mittlerweile der Methusalem unter den Smart Speakern und auch das Stadia Starterpaket könnte bald neu aufgelegt werden.

Aktuelle Aktionen im Google Store

Zusatzaktion für Pixel 4a-Käufer

Wenn du Pixel 4a jetzt kaufst, schenken wir dir 3 Monate YouTube Premium, Google Play Pass und Google One – für grenzenlose Unterhaltung, spannende Games & Apps und zusätzlichen Speicherplatz.

Stadia Starterpaket Gratis

Wer sich in der nächsten Zeit für ein OnePlus-Smartphone entscheidet, kann das Stadia Starterpaket Gratis dazu erhalten. Schaut mal herein, ob es was für euch ist.

» Google Store NY: Google eröffnet weltweit ersten Brand Store – nimmt Verkauf und Beratung selbst in die Hand















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren