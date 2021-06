Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Alle Infos und Leaks rund um die neuen Google-Smartphones – Kamera, Specs & Render

Die Google Pixel-Smartphones gehen in diesem Jahr in die sechste Generation und werden mit dem Pixel 6 sowie dem Pixel 6 Pro um gleich zwei neue Geräte erweitert. Die Leaks rund um die beiden Smartphones sind schon weit fortgeschritten und geben mittlerweile ein recht gutes Gesamtbild ab. In diesem Artikel findet ihr alle bisher bekannten Leaks, Spezifikationen und viele Renderbilder.



Google hat die Linie der Pixel-Smartphones im Herbst 2016 als Nachfolge der Nexus-Smartphones auf den Markt geschaffen und mit diesem in jedem Jahr große Schritte getan. Die sechste Generation könnte aber tatsächlich etwas ganz Besonderes werden, denn man wagt an vielen Stellen einen völligen Neustart und hat sich dafür unter anderem Unterstützung von Samsung geholt: Es gibt erstmals einen Google-eigenen Whitechapel SoC, das Design der Smartphones wird sich vollständig verändern und auch bei den Kameras rüstet man ordentlich auf.

Oben seht ihr ein vermeintlich echtes Foto des Kamera-Setups des Pixel 6 Pro. Ob es tatsächlich authentisch ist, lässt sich schwer sagen, aber es zeigt die Grundidee des neuen Designs, das nicht nur optische Gründe hat. In diesem Bereich lassen sich jede Menge Sensoren und Kameras verbauen und es findet sich noch genügend Platz für zukünftige Komponenten. Die Gerüchteküche vermutet, dass auch Soli wieder mit an Board sein könnte.

Google soll gewillt sein, sehr viel Geld in das Pixel 6 zu stecken, denn im sechsten Jahr möchte man die Serie endlich zum Erfolg führen. Und das ist auch dringend notwendig, wie ich bereits in diesem Artikel begründet habe. Schauen wir uns nun einmal an, was die neuen Smartphones zu bieten haben.









Pixel 6 Spezifikationen

Display: 6,4 Zoll Display @ 120 Hertz FHD

6,4 Zoll Display @ 120 Hertz FHD Abmessungen: 158,6 x 74,8 x 8,9mm

158,6 x 74,8 x 8,9mm Kamera: Duo Camera

Duo Camera Soc: Google Whitechapel, Leistung zwischen Snapdragon 888 und 865

Google Whitechapel, Leistung zwischen Snapdragon 888 und 865 Akku: 4.500 mAh

4.500 mAh Farben: Peach, Sand, Green

Peach, Sand, Green Weiteres: Dual-Stereo-Lautsprecher, kabelloses Aufladen, USB-C

Das Pixel 6 ist das kleinere der beiden Smartphones, ist aber dennoch kein Leichtgewicht. Von der Gerätegröße über die Display-Diagonale und die Ausstattung bis hin zu den Spezifikationen und vermutlich auch des Preises befindet man sich in anderen Sphären als noch mit dem Pixel 5. Sicherlich keine schlechte Idee, wenn man sich vom Pixel 5a abheben möchte, das möglicherweise nur wenige Wochen vor der Pixel 6-Präsentation auf den Markt kommt.

Pixel 6 Renderbilder

Pixel 6 Pro Spezifikationen

Display: 6,67 Zoll Curved Display @ 120 Hertz UHD

6,67 Zoll Curved Display @ 120 Hertz UHD Abmessungen: 163,9 x 75,8 x 8,9mm

163,9 x 75,8 x 8,9mm Kamera: Triple Camera

Triple Camera Soc: Google Whitechapel, Leistung zwischen Snapdragon 888 und 865

Google Whitechapel, Leistung zwischen Snapdragon 888 und 865 Akku: 5.000 mAh

5.000 mAh Farben: Peach, Sand, Green

Peach, Sand, Green Weiteres: Dual-Stereo-Lautsprecher, kabelloses Aufladen, USB-C

Mit dem Pixel 6 Pro gibt es in diesem Jahr wieder einen größeren Ableger, der allerdings nicht mehr auf die Bezeichnung “XL”, sondern “Pro” hören soll. Vergleicht man die beiden Displaygrößen, ergibt das auch durchaus Sinn. Wenn man so will, könnte es das in jedem kolportierte “Pixel Ultra” sein, denn Google geht keine Kompromisse ein und verbaut starke Hardware. Es ist das Smartphone, das man gegen die großen Flaggschiffe der anderen Hersteller ins Rennen schicken möchte. Hoffentlich zahlt es sich aus.

Pixel 6 Renderbilder

Pixel 6 und Pixel 6 Pro









Pixel 6 Foldable

Der Vollständigkeit Halber soll das Pixel Foldable nicht unerwähnt bleiben. Dieses hat zwar nicht viel mit der Pixel 6-Serie zu tun, könnte aber ungefähr zur gleichen Zeit auf den Markt komme und dürfte ebenfalls eine starke Ausstattung besitzen. Bis auf die Displaymaße ist zwar noch nicht viel bekannt, aber weil das Smartphone sicherlich nicht billig wird und der durchschnittliche Nutzer vielleicht gar kein Klapp-Display möchte, muss man es im oberen Segment ansiedeln.

Es ist zu erwarten, dass das Pixel Foldable in erster Linie ein großes Experiment sein wird, so wie es schon bei den ersten Foldables von Samsung und Huawei der Fall war. Ohne irgendetwas zu wissen, würde ich rein intuitiv schon jetzt vom Kauf abraten und eher auf die zweite oder besser dritte Generation warten. Natürlich könnte Google auch ein Top-Gerät aus dem Ärmel schütteln – die enge Partnerschaft mit Samsung sorgt dafür, dass man die Anfangsfehler vermeiden könnte – aber vorerst würde ich als Pixel-Interessierter noch nicht auf dieses Gerät warten.

