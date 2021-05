Pixel 6: Das neue Smartphone muss ein Erfolg werden – Googles Budget wohl auf Samsung Galaxy S-Niveau

Google geht mit den neuen Pixel-Smartphones in diesem Jahr bereits in die sechste Generation und will auch langfristig am Konzept der eigenen Smartphone-Linie festhalten. Wie nun bekannt wurde, will Google in diesem Jahr unbedingt den großen Durchbruch schaffen und ist bereit, dafür sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Das Pixel 6 muss unbedingt ein Erfolg werden, denn sonst dürfte man zukünftig ein großes Problem haben.



Google vertreibt bereits seit über einem Jahrzehnt Smartphones unter der eigenen Marke: Zuerst unter der Marke Nexus und seit 2016 unter dem neuen und mittlerweile recht bekannten Markennamen Pixel. Während die Nexus-Smartphones eher Geräte von externen Herstellern waren, denen Google einen eigenen Stempel aufgedrückt hat, hat man mit den Pixel-Smartphones zunehmend die eigene Kontrolle übernommen. Erst verschwanden die Namen der Partner, mit der HTC-Übernahme holte man sich jede Menge Know-How und mittlerweile ist man auf dem Apple-Weg und arbeitet an eigenen Komponenten.

Die Pixel-Smartphones sind für viele Nutzer eine ernsthafte Alternative zu den großen Marken von Samsung über Huawei bis Xiaomi, doch sie kämpfen von Beginn an mit vergleichsweise schlechten Verkaufszahlen. Apple verkauft zum Teil mehr Smartphones an einem Tag als Google von einer gesamten Serie, doch mit dem großen Vorbild aus Cupertino wird man sich wohl noch sehr sehr lange nicht vergleichen können. Um Pixel-Smartphones in den globalen Toplisten zu finden, muss man weit nach unten scrollen – und das ganz neutral gesehen sicherlich zu Unrecht.

Die Marke “Pixel” ist der Masse nach wie vor unbekannt und selbst der große Name “Google” im Rücken hat bislang nichts zu den Verkaufszahlen beitragen können. Natürlich kann man die Gründe bei den Spezifikationen, beim Preis und der globalen Verfügbarkeit suchen, aber der Hauptgrund ist ein anderer: Fehlendes Marketing.









Pixel 6 marketing budget on the level of a Samsung Galaxy S-series device. Google is willing to spend money on this phone.

Wie nun durch aktuelle Leaks bekannt wurde, will Google für das Pixel 6 richtig Geld in die Hand nehmen, um die Smartphones zu bewerben. Das Budget soll in Sphären der Samsung Galaxy S-Reihe liegen, die ja rund um den Release häufig omnipräsent ist. Samsungs enorme Werbeausgaben haben damals enorm dazu beigetragen, dass das Unternehmen zum weltgrößten Smartphone-Hersteller aufsteigen und bis heute an der Spitze bleiben konnte. Ähnliches schwebt nun auch Google vor.

Mit ziemlicher Sicherheit wird Google niemals an die Smartphone-Spitze gelangen, doch die eine oder andere Million mehr verkaufte Smartphones dürfen es schon – und sind auch dringend notwendig. Google steckt sehr viele Ressourcen in die Entwicklung der Smartphones und entwickelt nun sogar einen eigenen SoC – das ist nicht billig. So etwas rechnet sich erst mit hohen Verkaufszahlen, die die Pixel-Smartphones aber trotz Ausflug in das Budget-Lager noch nicht vorweisen können. Also muss die Marketing-Rakete gezündet werden, koste es was es wolle. An Geld mangelt es Google nicht, aber natürlich muss sich ein Produkt auch irgendwann selbst tragen und im besten Fall Gewinne einfahren.

Wir dürfen gespannt sein, wie dieses Marketing aussehen wird und ob sich die Gerüchte bewahrheiten. Bislang ist es Google nur selten gelungen, die starken Features der Pixel-Smartphones auch außerhalb der Tech-Blase bekannt zu machen. Und solche merkwürdigen Spots wie im unten verlinkten Artikel tragen nicht unbedingt dazu bei, das zu ändern…

» Von der Banane zum Smartphone: Google zeigt erneut schnellen Wechsel auf die Pixel-Smartphone (Videos)

[Reddit]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren