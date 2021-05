Pixel 6, Pixel 6 Pro & Pixel Watch: Neue Leaks zu den neuen Google-Smartphones und der Pixel Watch

Google wird in diesem Jahr gleich zwei neue Pixel 6-Smartphones vorstellen, über die in den letzten Tagen sehr viele Details geleakt wurden, die uns eine ganze Reihe von Renderbildern sowie Spezifikationen beschert haben. Nun gibt es neue Informationen zum Pixel 6, Pixel 6 Pro (XL) sowie zur möglicherweise kommenden Pixel Watch, die noch längst nicht in Stein gemeißelt ist.



Wir hatten Mitte/Ende Mai und Googles neue Pixel 6-Smartphones werden nicht vor Oktober erwartet, aber dennoch sind die Leaks rund um die kommenden Geräte schon sehr weit fortgeschritten – und das in einer Qualität, die man mit hoher Wahrscheinlichkeit als realistisch beschreiben kann. Im Gegensatz dazu gibt es nach wie vor keine handfesten Informationen zum Pixel 5a, das ja deutlich früher erscheinen soll.

Nun hat sich der Leaker Max Weinbach etwas Zeit genommen und über eine Stunde über die kommenden Pixel-Smartphones geplaudert, wobei er immer wieder Informationen eingestreut hat, die bislang nicht bekannt gewesen sind. So sprach er über den neuen Google Soc (zwischen Snapdragon 888 und 865), verriet weitere Spezifikationen (4.500 / 5.000 mAH Akku) und die erwartete Farbauswahl (Peach, Green, Sand) der neuen Pixel-Smartphones sowie über das Erscheinungsdatum: Die Geräte sollen im Oktober oder je nach Komponenten-Verfügbarkeit auch erst im November auf den Markt kommen.

Neues gibt es auch von der Pixel Watch, die sowohl auf Seiten der Hardware als auch der Software in einer tiefen Kooperation mit Samsung entsteht und aus diesem Grund unter einer anderen Marke auf den Markt kommen könnte.









Wer sich den vollständigen Podcast anhören möchte, kann das unter diesem Link tun, wer nur geballte Informationen sucht, findet sie auf dieser Reddit-Seite. Alle weiteren Informationen und eine Zusammenfassung aller Details der kommenden Smartphones sowie der Pixel Watch findet ihr in unseren umfangreichen Artikeln. Interessanterweise wird das größere Pixel 6 immer mal wieder als “Pro” und dann wieder als “XL” bezeichnet. Entweder steht das noch nicht fest oder es könnte tatsächlich drei Geräte geben – was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte.

