Google nutzt Samsung-Design: So lässt sich Messages im OneUI-Design auch auf Pixel-Smartphones nutzen

Google gibt nicht nur Designs vor, sondern scheint auch offen dafür zu sein, sich bei anderen Herstellern inspirieren zu lassen – in diesem Fall bei Samsungs eigenem OneUI. Die Messenger-App Messages hat nun bei einigen Samsung-Nutzern eine neue Oberfläche erhalten, die ihr auf den Screenshots in diesem Artikel sehen könnt. Grundsätzlich bleibt man dem Aufbau treu, hat den gesamten Interaktionsbereich aber weit nach unten geschoben und lässt oben Platz für den Statusbereich.

In diesem Statusbereich ist aktuell nur die Produktbezeichnung sowie die Anzahl der ungelesenen Nachrichten zu sehen. Gut möglich, dass da zukünftig noch weitere passende Informationen dargestellt werden sollen, vielleicht vom Google Assistant. Es ist Samsungs Konzept, das man aufgrund der in der Höhe gewachsenen Displays eingeführt hat, den oberen Bereich so selten wie nötig nutzbar zu machen. Die neue Oberfläche soll wohl alle Nutzer erreichen, die mindestens auf OneUI 3.1 setzen können.

UPDATE:

Wer möchte, kann das OneUI-Design von Messages nun auch auf Pixel-Smartphones nutzen. Dazu müsst ihr einfach nur diese APK-Datei herunterladen und installieren. Es handelt sich dabei nicht um Messages, sondern um ein APK-Split, das für die Darstellung des Samsung-Designs verantwortlich ist.

