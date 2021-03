Ever Given ist wieder frei: Google bringt neues Easteregg in die Websuche – Fließverkehr im Suezkanal (Video)

Der eine oder andere dürfte es in den letzten Tagen mitbekommen haben: Aus bisher nicht vollständig geklärten Gründen ist ein nicht ganz so kleines Schiff schräg im Suezkanal stecken geblieben und hat die Durchfahrt für alle weiteren Schiffe blockiert. Trotz der Dramatik der Situation macht sich nun auch Google mit einem neuen Easteregg in der Websuche ein Stück weit über die Story der Ever Given lustig.



Wer hätte gedacht, dass ein vergleichsweise kleiner Dreher eines Schiffes solch dramatische Folgen haben kann? Hätte wohl niemand auf dem Zettel gehabt und trotz des Milliardenschadens hat die Situation am Suezkanal vor allem als dankbare Quelle für Memes und Scherze gedient. Das Bild des kleinen Baggers, der den Giganten ausgraben möchte, dürfte wohl eines der Fotos des Jahres werden und noch lange in den Memes weiterleben.

Google hat nun ebenfalls ein kleines Easteregg in der Websuche geschaltet, mit dem man die Nutzer unmissverständlich darüber informieren will, dass das Schiff wieder frei ist und der Verkehr am Suezkanal wieder fließt. Gebt einfach “Suez Canal”, “Ever Given” oder einen anderen mit diesem Thema verwandten Suchbegriff ein und ihr seht die obige Animation. Ist nett gemacht und hat in gewisser Weise auch einen Informationsgehalt, aber dennoch interessant, dass sich Google über ein aktuelles Thema ein Stück weit lustig macht.

» Gboard: Emojis zu witzigen neuen Bildchen kombinieren – Googles Tastatur-App unterstützt nun Unicode 13.1

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren