Android 12: Das ist die neue Theme Engine – Farben werden an das Hintergrundbild angepasst (Screenshots)

Google bringt mit Android 12 viele Neuerungen in das Betriebssystem, die sowohl unter der Haube als auch an der Oberfläche sichtbar sein werden. Der Rollout der neuen Oberfläche hat bisher noch nicht begonnen, doch nachdem wir erst gestern das neue Material NEXT-Design sehen konnten, gibt es nun weitere Screenshots von der Theme Engine des Betriebssystems. Diese passt die Oberfläche an das Hintergrundbild an.



Nach einigen Jahren kleinerer Anpassungen macht Google mit Android 12 in puncto Design wohl wieder einen großen Sprung – das belegen zumindest Berichte der letzten Wochen sowie geleakte Screenshots. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Android 12 eine neue Theme Engine erhalten wird und nun zeigt sich, dass sich diese wohl am vom Nutzer festgelegten Hintergrundbild orientieren wird.

Bisher war bekannt, dass die Farbauswahl zwar recht flexibel sein soll, aber nicht vom Nutzer festgelegt werden kann. Die Wahrheit könnte aber irgendwo dazwischen liegen, denn offenbar soll sich das farbliche Thema jeweils an das Hintergrundbild und dessen dominierende Farbe anpassen. Der dominierende Farbton wird als Grundlage verwendet und dann in verschiedenen Abstufungen für Hintergründe, Elemente und Buttons verwendet. Womöglich gilt das aber nur für System-Oberflächen, so wie die Benachrichtigungen und Einstellungen.

Laut damaligen Informationen sollen App-Entwickler dieses Theme anzapfen können, was wohl nur für wenige Apps wirklich sinnvoll sein dürfte. Ein globales Theme mag sinnvoll sein, aber wenn es sich nur am Wallpaper orientiert, ist es für Vollbild-Apps vielleicht nicht ganz so vorteilhaft.

















Dieses Wallpaper-basierte Theme ist aber nicht die einzige Neuerung an der Oberfläche, denn auch an den Elementen, der allgemeinen Darstellung sowie der Struktur wurde geschraubt. In der ersten Android 12 Developer Preview war davon noch nicht viel zu sehen, aber spätestens mit der ersten Beta – vermutlich aber vorher – wird dann die neue Oberfläche aktiviert, die ab Herbst eingeführt werden soll.

Schaut euch die Screenshots in diesem Artikel an, die zusammen mit diesen Themes das neue Erscheinungsbild von Android 12 bestimmen dürften.

[XDA Developers]















