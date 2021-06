Android 12: Das ist die neue Theme Engine – Farben werden an das Hintergrundbild angepasst (Galerie)

Google wird mit dem Start von Android 12 nicht nur das Material You-Design einführen, sondern auch eine neue Theme Engine in den Browser bringen, die mit diesem Hand in Hand arbeitet. Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass diese Theme Engine sich automatisch an das vom Nutzer gewählte Hintergrundbild anpassen kann. Eine neue Galerie zeigt nun, mit welchen Farben zu rechnen ist und wie das Ganze in der Praxis aussieht.



Nach einigen Jahren kleinerer Anpassungen macht Google mit Android 12 in puncto Design wieder einen sehr großen Sprung – allen voran natürlich mit der Einführung des Material You-Designs. Schon zu Beginn des Jahres wurde bekannt, dass Android 12 eine neue Theme Engine erhalten wird und nun zeigt sich endlich, wie sehr sich diese am vom Nutzer festgelegten Hintergrundbild orientieren kann.

Bisher war bekannt, dass die Farbauswahl zwar recht flexibel sein soll, aber nicht vom Nutzer festgelegt werden kann. Die Wahrheit könnte aber irgendwo dazwischen liegen, denn offenbar soll sich das farbliche Thema jeweils an das Hintergrundbild und dessen dominierende Farbe anpassen. Der dominierende Farbton wird als Grundlage verwendet und dann in verschiedenen Abstufungen für Hintergründe, Elemente und Buttons verwendet. Womöglich gilt das aber nur für System-Oberflächen, so wie die Benachrichtigungen und Einstellungen.

Laut damaligen Informationen sollen App-Entwickler dieses Theme anzapfen können, was wohl nur für wenige Apps wirklich sinnvoll sein dürfte. Ein globales Theme mag sinnvoll sein, aber wenn es sich nur am Wallpaper orientiert, ist es für Vollbild-Apps vielleicht nicht ganz so vorteilhaft.









Aktuelle Screenshots der Android 12 Beta 2

Ältere Screenshots aus den Developer Previews









Das Ganze funktioniert recht gut, aber in manchen Fällen kann es dennoch zu Problemen oder geringen Kontrasten kommen. Das muss nicht unbedingt an den Algorithmen liegen, denn möglicherweise dominieren in manchen Bildern Farbtöne, die vom menschlichen Auge aufgrund von optischen Täuschungen oder den gezeigten Objekten gar nicht als Hauptfarbe wahrgenommen werden. Aber bis zur finalen Version ist ja noch etwas Zeit, um dieses dynamische Theme weiter anzupassen.

Dennoch kann amn nur hoffen, dass Google auch den Nutzern ein Werkzeug an die Hand geben und eine manuelle Anpassung ermöglichen wird.

