Android 12: Versteckte Funktion aktiviert ganz neues Design – Screenshots zeigen das neue Material NEXT

Google hat Android 12 veröffentlicht und auch mit dieser Version wieder viele Neuerungen in das Betriebssystem gebracht. Doch die vielleicht wichtigste Veränderung war in der ersten Version noch nicht zu sehen, nämlich ein völlig neues Theme. Nun ist es Bastlern gelungen, das neue Design zu aktivieren und auf einigen Screenshots festzuhalten.



Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass Google Android 12 eine neue Theme Engine spendieren wird, die gleichzeitig ein recht großes Redesign der Oberfläche des Betriebssystems mitbringt. Die damals geleakten Screenshots erweisen sich nun als authentisch, denn in der ersten Android 12 Developer Preview ließen sich große Teile des Designs bereits aktivieren. Wie das genau funktioniert, wurde allerdings nicht verraten.

Die Änderungen sind sowohl auf den ersten Blick als auch im Detail zu sehen und umfassen das gesamte Betriebssystem. Beispielhaft ist derzeit allerdings erst einmal der Benachrichtigungsbereich sowie der Sperrbildschirm zu sehen: Alles ist etwas größer, doch verringerter Farbpalette kräftiger und soll wohl moderner wirken. Für mich gehört vor allem die neue Darstellung der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm in die Kategorie “modern gewollt, aber daneben gegriffen”. Kann natürlich jeder anders sehen und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.









Vermutlich handelt es sich dabei schon um das neue “Material NEXT”-Design, das nach Jahren des Material Designs eingeführt werden soll und aktuell eher unter “Material Theme” bekannt ist. Nach wie vor spricht Google aber nicht von “Material Design 2”, weil man ein Design zwar weiterentwickeln, aber wohl eher nicht als zweite Version bezeichnen kann.

Derzeit befinden wir uns gerade einmal in der ersten Developer Preview, der noch sechs weitere folgen werden, sodass auch das Design noch nicht endgültig in Stein gemeißelt sein muss. Hier und da wird es sich sicherlich noch Änderungen geben und es ist genauso gut möglich, dass das Design nicht ausgerollt wird – das muss man einfach mal abwarten. Mit ziemlicher Sicherheit gibt es in den nächsten Tagen weitere Screenshots von anderen Bereichen des Betriebssystems mit diesem neuen Design.

