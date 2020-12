Android: Google bringt Wetterwarnungen und weitere Informationen in das at a Glance-Widget (Screenshots)

Auf vielen Android-Homescreens befindet sich das von Google angebotene ‘at a Glance’-Widget, das die Nutzer seit einigen Jahren über anstehende Termine oder auch über das Wetter informieren kann. Im Laufe der Zeit kamen weitere Informationsquellen dazu und einige Nutzer haben nun die Möglichkeit, sich zusätzlich Wetterwarnungen einblenden oder diese bei Bedarf auch wieder ausblenden zu lassen. Die Umsetzung lässt allerdings zu Wünschen übrig.



Das ‘at a Glance’-Widget kann sehr praktisch sein und sorgt dafür, dass sowohl die aktuelle Wetterlage als auch anstehende Termine oder Geburtstage direkt auf dem Homescreen sichtbar sind. Bei einigen Nutzern tauchen seit einiger Zeit allerdings zusätzliche Wetterwarnungen auf, die von den lokalen Wetterdiensten zur Verfügung gestellt werden können und dann über mehrere Stunden oder gar Tage darüber informieren. Bisher ließ sich das nicht deaktivieren.

Nun gibt es ein kleines Update in den Einstellungen des Homescreen-Widgets, das das Ausblenden der Wetterwarnungen ermöglicht. Je nach Region ist es auch möglich, dass die Wetterwarnung von Hause aus deaktiviert ist und über die Einstellungen erst aktiviert werden muss. Das müsst ihr einfach einmal ausprobieren – schaut in die Einstellungen herein und sucht nach dem Eintrag. Allerdings ist die Umsetzung eher weniger durchdacht, denn eine aktive Warnung lässt sich nicht entfernen und bleibt dauerhaft bestehen.

